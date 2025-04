The Last of Us, la stagione 2 parte con una "piccola frattura" tra Joel e Ellie: I protagonisti ci dicono di più

Speciali Serie TV

In attesa della seconda stagione di The Last of Us, dal 14 aprile su Sky e in streaming su NOW, abbiamo incontrato i protagonisti Pedro Pascal e Bella Ramsey. Ecco cosa hanno rivelato dei nuovi episodi.

Dopo l'enorme successo di critica e pubblico della prima stagione, condito con la vittoria di ben otto Emmy, The Last of Us si appresta a tornare con una seconda stagione - in Italia disponibile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, dal 14 aprile ogni lunedì con un nuovo episodio in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti - che promette nuovi personaggi, colpi di scena ma soprattutto una dose di emozioni di qualità insuperata. "La stagione 2 si svolge cinque anni dopo la fine della prima", ha confermato la protagonista Bella Ramsey. "Ovviamente sono cambiate molte cose, Ellie ora ha 19 anni, quindi in quel periodo della sua vita maggiormente formativo. Quando la incontriamo nuovamente il suo rapporto con Joel non è dei migliori, e ci sono ragioni profonde che spiegano la loro piccola frattura. In molte scene ho dovuto interpretare un personaggio che si oppone a Joel, quindi dovevo essere straniante nei confronti di Pedro. Non è stata una bella sensazione. Ovviamente nella vita reale siamo ancora molto amici, è stata un'esperienza professionale decisamente interessante".

The Last of Us 2: Joel e Ellie distanti, Pedro e Bella no

Il rapporto tra Joel e Ellie continua a essere il centro nevralgico della storia anche nella nuova stagione, mentre la serie ne approfondisce la complessità. "Il mio primo giorno sul set della nuova stagione, gli ideatori Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann hanno organizzato tutto in modo splendido, tanto che la prima scena che ho girato è stata solo con Bella, in un ambiente intimo", ha ricordato Pedro Pascal. "Si era creata una distanza dolorosa trai i nostri personaggi quando abbiamo girato la scena, eppure siamo riusciti ugualmente a cazzeggiare e ridere sul set, il che è stato incredibilmente confortante. È stato un po' come tornare a casa, in famiglia. Sono stato davvero grato di interpretare nuovamente Joel per questa seconda stagione. In questo caso, più di ogni altra che ho avuto in precedenza a livello professionale, è difficile per me separare ciò che i personaggi stanno passando e questo mi fa sentire vulnerabile. In un certo senso non è molto salutare, produttivo come interprete. Posso capire il dolore di Ellie e degli altri personaggi, non soltanto quello di Joel".

Basata sul celebre videogioco omonimo, di cui sembra voler rispettare la trama anche in questi nuovi episodi, The Last of Us ha in Mazin la sua mente principale. "Tutti sono incredibilmente rispettosi della scrittura dei vari episodi", ha dichiarato l'autore. "Allo stesso tempo, anche gli sceneggiatori sono stati rispettosi del parere del cast. A volte un regista poteva dire: 'Abbiamo davvero bisogno di questa battuta?'. E io rispondevo: 'Credo di no'. Poi Pedro arrivava e diceva: 'Fammi difendere la sceneggiatura per un secondo', e, come scrittore, mi si stringeva il cuore dall'orgoglio. In un'altra occasione, invece, alcuni attori hanno preso una scena e sono venuti da me: 'Abbiamo preso questa parte e l'abbiamo spostata qui'. E io ho pensato: 'Cavolo, è molto meglio'. È diventata una scena bellissima. Questo è il livello di attenzione, di cura che tutti mettono nella realizzazione dello show".

Un finale che lascerà "a bocca aperta"

Tra le new entries in The Last of Us la più attesa è senza alcun dubbio Kaitlyn Dever (Dopesick - Dichiarazione di dipendenza), scelta per interpretare Abby, antagonista di Joel e Ellie la quale cerca vendetta per quanto accaduto alla fine della prima stagione: "Ero nervosa, ansiosa, ma anche molto eccitata all'idea di entrare nello show, in un ruolo poi talmente complesso", ha detto Dever. "Ero una grande fan del videogioco e ho apprezzato moltissimo la prima stagione: il mondo di The Last of Us è così vasto e la serie lo restituisce in pieno; puoi capirlo soltanto dalla preparazione, quando entri nel guardaroba e vedi tutti quei costumi. Quando finalmente sono arrivata sul set, ne ho immediatamente compreso la portata, ma paradossalmente mi sono sentita meno nervosa grazie al meraviglioso gruppo di colleghi; sono stata immediatamente coccolata da Craig Mazin e dagli altri. Mi sono sentita accettata e compresa in un modo che non avevo mai sperimentato prima. È stata una grande emozione come persona e come attrice. Abbiamo girato durante una vera bufera di neve, in montagna!".

Alla domanda se ci sia stata una sequenza, in questi nuovi episodi, che abbia messo a dura prova il cast, Mazin ha risposto: "C'è una scena nell'episodio finale della stagione, non posso fare spoiler per ovvi motivi. È di grande impatto nella trama, c'è stata una specie di evoluzione degli attori nel momento in cui l'abbiamo filmata che mi ha lasciato a bocca aperta. Sono momenti molto emozionanti".

Un ultimo commento alla seconda stagione di The Last of Us è arrivato dal protagonista Pedro Pascal, il quale ci ha tenuto particolarmente a sottolineare quanto la serie tratti anche molti argomenti contemporanei che trascendono l'horror o il fantastico: "Penso che qualsiasi forma di narrazione possieda una funzione catartica, e intendo da sempre. È il modo in cui gli esseri umani hanno testimoniato la vita, che si tratti di impronte di mani sulle pareti di una caverna o di una serie tv in streaming. Crescendo ho avuto una maturazione basata sui libri che ho letto, sui film che ho visto e sulla televisione che ho guardato. Tutto questo riflette molto l'esperienza umana. In circostanze estreme come quelle di The Last of Us, credo ci sia una sorta di piacere in questo tipo di catarsi, in uno spazio sicuro per vedere le relazioni umane in crisi. Per questo si deve disegnare intelligentemente un'allegoria politica, sociale, basandosi sul mondo in cui viviamo in modo intelligente".