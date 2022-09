Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, i temi, i personaggi e i punti di forza raccontati dal cast

Speciali Serie TV

Al recente Comic-Con di San Diego, abbiamo avuto occasione di intervistare molti dei membri principali del nutrissimo cast de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, l'attesa nuova serie di Prime Video basata sulla celebre saga fantasy di J.R.R. Tolkien, in streaming dal 2 settembre con i primi due episodi e poi un nuovo appuntamento ogni venerdì fino al finale della prima (di molte, a quanto pare) stagione il 14 ottobre. Dalla chiacchierata avuta con gli attori appare chiaro che lo sforzo produttivo di Amazon Studios sia stato volto a creare uno show capace di intrattenere il grande pubblico ma anche di offrire spunti di dibattito molto interessanti, soprattutto quando la serie si confronta in maniera traslata con alcuni degli scottanti problemi del nostro presente.

Gli Anelli del Potere: Nel passato della Terra di Mezzo per raccontare il mondo di oggi

"Gli Anelli del Potere contiene molti riferimenti a quello che accade oggi nel mondo" ha confermato Nazanin Boniadi, interprete della guaritrice e madre single di Tirharad Bronwyn. "L'idea di essere incastrato tra una terra a cui appartieni e dove la tua vita è in pericolo, mentre altre comunità non ti vogliono, racconta cosa sia davvero il concetto di casa e dove si può trovarla. È un tema estremamente contemporaneo. Penso soprattutto al dramma che stanno vivendo milioni di rifugiati in tutto il mondo. Come attivista cerco di sensibilizzare il pubblico riguardo temi scottanti, e troppo spesso mi accorgo che le generazioni più giovani non sempre ascoltano. Veicolare determinati messaggi attraverso la fiction diventa quindi fondamentale. Dobbiamo trovare il modo di parlare ai ragazzi e renderli partecipi, coscienti dei problemi che stiamo vivendo. Bronwyn tenta di spronare la sua gente ad affrontare le crisi, e se un giovane può essere ispirato da un personaggio come lei, ecco che diventa una forma di attivismo. L'intrattenimento può trasformarsi in un mezzo anche più potente del solito discorso esplicito".

"Come persone siamo spesso in fuga da qualcosa, cerchiamo un posto migliore dove mettere radici e prosperare" ha aggiunto Dylan Smith, volto di Largo Brandyfoot, il padre della pelopiede desiderosa di avventure Nori. "Questa serie ricorda che la sensazione di potere più forte deriva non dal possedere tutto ma dal superare l'ostacolo di non possedere nulla. Più un essere umano affronta e supera le difficoltà, maggiore diventa la sua forza".

Il potere: Tema portante degli scritti di Tolkien

Anche Robert Aramayo, interprete del mezzelfo Elrond, un leader politicamente ambizioso e il futuro fondatore del regno elfico di Gran Burrone, ha sottolineato quanto Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere proponga temi di riflessione tutt'altro che superficiali. "Uno dei discorsi portanti degli scritti di Tolkien riguarda proprio il potere, come detenerlo non rappresenti necessariamente una cosa positiva", ha detto. "Lo scrittore tratteggia spesso personaggi di comando in maniera negativa, in quanto valutano maggiormente l'interesse personale rispetto alla responsabilità nei confronti del prossimo. Ancora oggi è una tematica fin troppo attuale. Gli spettatori possono facilmente vedere quanto possa essere applicata a ciò che succede oggi nel mondo".

"La bellezza dei personaggi di Tolkien è che non sono del tutto buoni o cattivi" ha aggiunto Lloyd Owen, il cui personaggio, Elendil, è un marinaio di Númenor e il padre di Isildur. "Si tratta di uno scrittore che tra il bianco e il nero ha scelto di raccontare il grigio. La corruzione del potere, il senso di responsabilità sono tematiche che si scontrano nei suoi scritti, e che ritroviamo nel nostro show". A proposito di Elendil, personaggio dal ruolo fondamentale negli eventi dell'intera saga de Il Signore degli Anelli, che tipo di figura dobbiamo aspettarci ne Gli Anelli del Potere? "La novità riguardo il personaggio di Elendil sta nel fatto che, quando lo incontriamo all'inizio della storia, è vedovo, deve cercare di tenere unita la sua famiglia distrutta dal dolore della perdita. Ognuno dei suoi figli reagisce alla tragedia in maniera diversa e fronteggiare questo ostacolo lo porta a sviluppare un senso molto pragmatico", ha risposto Owen. "Si tratta di un uomo che aveva impostato la propria vita verso una direzione precisa mente il destino lo ha portato da tutt'altra parte, e deve capire come adattarsi al cambiamento. È un personaggio il cui cuore va in una direzione diversa dalla mente".

Cynthia Addai-Robinson, volto della regina che governa l'isola di Númenor, Míriel, ha sottolineato invece come Gli Anelli del Potere sia in grado di arrivare dritto al cuore degli spettatori anche attraverso storie e figure capaci di parlare il linguaggio dei sentimenti: "Nonostante le dimensioni della produzione siano così grandi e si tratti di un fantasy, il cuore di tutto rimangono i rapporti tra i personaggi. Molti di loro hanno figli, genitori, fratelli o anche semplicemente amici a cui tengono. Ognuno può relazionarsi a questo e ai conflitti che si sviluppano tra persone. Sono tematiche senza tempo, capaci di trascendere i generi o la scala delle produzioni".

Le prime volte de Il Signore degli Anelli

Abbiamo incontrato poi Ismael Cruz Córdova, interprete di Arondir, un elfo silvano creato appositamente per la serie. "Le ore che dovevo passare al trucco erano fondamentali per me; le ho adoperate per entrare nel personaggio, concentrarmi su come voglio interpretarlo", ha raccontato l'attore della sua esperienza. "La chiave per capire Arondir è stata quella di ricordare sempre che gli elfi posseggono questo senso di superiorità, il che ha determinato il mio linguaggio del corpo insieme all'aspetto del personaggio. Allo stesso modo, Arondir incontra enormi cambiamenti nella sua condizione mentre la storia si dipana. Inizia come elfo in mezzo agli uomini, guardiano di un potere che cambia in maniera piuttosto repentina. Per lui è una trasformazione profonda e devastante. In qualche modo gli fa comprendere come le cose possano cambiare totalmente e costringerti a trovare altrove i tuoi punti di forza, le tue convinzioni".

Il discorso sul linguaggio del corpo e sull'uso di costumi e acconciature per capire il ruolo è stato affrontato anche da Benjamin Walker, al quale è stato affidato il personaggio di Gil-galad, l'Alto Re elfico che governa il regno di Lindon: "Quando affronti un tipo di messa in scena come questa ogni elemento può trasformarsi in una forma di narrazione. Nel caso di Gil-galad, ad esempio, i suoi anelli hanno una loro storia, perché quando stringe il pugno diventano un'arma. Questo diventa dunque un quadro di cosa il personaggio sia nei libri, ovvero un uomo che cerca di portare saggezza e pace ma che è pronto a diventare un guerriero per necessità".

Infine, Sophia Nomvete, volto della Principessa Disa, un personaggio che ha già destato la curiosità di molti spettatori, in quanto si tratta della reggente del regno dei Nani, ci ha raccontato: "Ho ottenuto la parte negli stessi giorni in cui sono diventata madre. Per me è stato un periodo incredibile: primo ruolo in una produzione televisiva visto che vengo dal teatro, primo figlio, prima nana nell'universo de Il Signore degli Anelli, prima volta in Nuova Zelanda per le riprese. È stato il principio di un capitolo nuovo ed emozionante della mia vita. Tutto quello che ho potuto fare è stato lasciarmi trasportare dagli eventi". L'attrice ha parlato anche di quello che molti si aspettano di vedere: un personaggio femminile con la celeberrima barba del suo popolo... "Abbiamo discusso molto su come ottenere un effetto preciso, in grado di sorprendere il pubblico ma anche di farlo affezionare all'estetica di Disa. Sapevamo che era un punto molto importante e delicato dello show ma volevamo onorare Tolkien e il suo ritratto del personaggio", ha detto. "Dopo molti tentativi siamo arrivati a una versione che ci ha molto soddisfatto. Sono convinta che il pubblico la amerà".