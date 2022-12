I migliori cattivi delle Serie TV che abbiamo amato (odiare) nel 2022

Speciali Serie TV

Non c'è niente da fare, in televisione i villain, bad guy (chiamateli come volete) sono sempre i personaggi più interessanti: ecco i 5 per cui abbiamo - più o meno segretamente - tifato di più quest'anno.

Diciamolo: in fondo ci piace tifare per il cattivo nelle serie tv. Per quanto possiamo odiarlo, amiamo vederlo all'opera, scoprire i suoi terribili piani e il suo passato spesso oscuro. Anche nel 2022 questo fenomeno, a tratti preoccupante, si è verificato, visto che abbiamo visto sul piccolo schermo decine di villain che hanno dato il meglio di sé, spesso lasciandoci a bocca aperta. Abbiamo scelto 5 cattivi che hanno decisamente segnato il 2022, classificandoli dal più terribile e imperdonabile di tutti a quello che "ha fatto anche cose buone".

I cattivi delle Serie TV nel 2022: La nostra classifica

Cosa rende villain così terribile da risultare, alla fine, persino simpatico? Probabilmente la cosa ha molto a che fare con il fatto che l'attore che lo interpreta sia benvoluto nella vita reale. Certo, amare il ragazzaccio della situazione è una storia vecchia: un antieroe sa bene come risultare affascinante agli occhi degli spettatori. Ma, mentre ci sono alcuni cattivi le cui azioni malvagie a volte possono essere giustificabili, ce ne sono altri per cui semplicemente non comprendiamo il fervore. Perché, per esempio, nelle serie tv finiamo spesso per giustificare gli assassini? Lasciamo aperto il quesito, a cui forse dovrà dare risposta un analista e non certo noi, e ci limitiamo ad elencare i 5 cattivi che abbiamo amato (odiare) nel 2022, dal più detestabile al più perdonabile.

Jeffrey Dahmer in Dahmer - Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer Vecna in Stranger Things 4 Daemon Targaryen in House of the Dragon Halbrand ne Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere Nino Scotellaro / Balduccio Remora in The Bad Guy

1. Jeffrey Dahmer in Dahmer - Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer

Interpretato da Evan Peters

La serie creata da Ryan Murphy e Ian Brennan ripercorre una storia vera a dir poco terrificante: quella del serial killer Jeffrey Dahmer che tra il 1978 e il 1991 uccise con ferocia e metodi sconvolgenti diciassette vittime innocenti, uomini e ragazzi tra i 14 e i 31 anni. Jeffrey Dahmer è una figura oscura e disturbante che nessuno deve venerare, naturalmente. Ma il suo interprete Evan Peters ci ha stregati con il suo sguardo feroce e disturbante tanto da tenerci inevitabilmente incollati alla tv.

2. Vecna in Stranger Things 4

Interpretato da Jamie Campbell Bower

Ispirato a grandi cattivi del grande schermo del passato come Pinhead di Hellraiser, Freddy Krueger di Nightmare e Dracula, Vecna è forse il cattivo più rappresentativo di questo 2022. Per creare questo mostro umanoide, i creatori di Stranger Things hanno voluto un vero attore (Jamie Campbell Bower) riducendo gli effetti speciali al minimo e affidandosi a un team di esperti di trucco prostetico. Il suo aspetto terrificante e la sua voce profonda - come pure il suono delle ossa di Max che si spezzano - non riusciremo a dimenticarli molto presto. Eppure c'è chi, in particolare su TikTok, ha dato inizio a un trend chiedendo ai propri utenti: "Sono l'unico che pensa che Vecna sia sexy?". Le risposte, manco a dirlo, sono state numerose.

3. Daemon Targaryen in House of the Dragon

Interpretato da Matt Smith

Scostante, audace, oscuro. Il principe ribelle di House of the Dragon, Daemon Targaryen, ci ha fatto perdere la testa. Ci sembra che Matt Smith sia riuscito a trasmettere agli spettatori tutti i lati opposti e all'apparenza contraddittori di Daemon: genio e sregolatezza, audacia e follia, coraggio e avventatezza. Non dimentichiamo, però, le sue folli trovate: ha ucciso la sua prima moglie per sposarne una seconda, e stava quasi per soffocare a mani nude la terza; è emotivamente distante dai suoi figli e ha causato grossi problemi a quasi tutti i personaggi. Ma hey, il carismatico Matt Smith ci ha rapito il cuore!

Le Migliori Serie TV del 2022 Leggi anche

4. Halbrand ne Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere

Interpretato da Charlie Vickers

Per molti di noi è stato uno shock scoprire, solo a fine stagione, la vera identità di Halbrand ne Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere (se non l'avete ancora vista, allerta SPOILER). Il misterioso personaggio interpretato da Charlie Vickers, che ha addirittura intrapreso una relazione amorosa con Galadriel nel corso della serie, si è rivelato il cattivo più cattivo di tutti uscito dalle pagine di Tolkien. Ora non vediamo l'ora di saperne di più.

5. Nino Scotellaro / Balduccio Remora in The Bad Guy

Interpretato da Luigi Lo Cascio

Dovevamo capirlo fin dal titolo della serie, The Bad Guy, che il protagonista sarebbe stato uno dei nostri cattivi preferiti. Il pubblico ministero siciliano Nino Scotellaro che diventa, per intrighi mafiosi e qualche scherzo del destino, il mafioso Balduccio Remora (cugino dell'America. Del sud cit.) è già iconico. In questo caso le azioni, pure quelle più terribili, il personaggio interpretato da Luigi Lo Cascio le fa teoricamente per un bene superiore: arrivare a stanare il capo dei capi Mariano Suro. Lo perdoniamo?

Questi erano i villain che hanno lasciato il segno nelle serie tv in onda e in streaming nell'ultimo anno: quali sono i vostri? Ripassate tutte le uscite dando un'occhiata alla nostra sezione con tutte le serie tv uscite nel 2022.