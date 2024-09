Emily in Paris 4 e i triangoli amorosi: La nostra intervista a Ashley Park, Lucas Bravo e Camille Razat

Speciali Serie TV

Abbiamo incontrato gli interpreti di Mindy, Gabriel e Camille che ci hanno parlato delle dinamiche amorose della quarta stagione di Emily in Paris, di come è cambiata la loro vita grazie alla serie e di molto altro: la nostra video intervista esclusiva.

In Emily in Paris i triangoli amorosi sono linfa per la serie. Chi non si è appassionato alle dinamiche che hanno coinvolto Emily-Camille-Gabriel, Emily-Alfie-Gabriel ma anche Mindy-Nico-Benoît? Solo per citare alcuni intrighi che hanno fatto andare fuori di testa i fan. Siamo partiti da questa peculiarità della serie per rompere il ghiaccio con Ashley Park, Lucas Bravo e Camille Razat (Mindy, Gabriel e Camille) durante la nostra video intervista che vedete qui sotto.

Intervista: Stagione 4 - Parte 2: La nostra video intervista a Ashley Park, Lucas Bravo e Camille Razat - HD

Una delle battute più divertenti dei nuovi episodi di Emily in Paris, disponibili dallo scorso 12 settembre su Netflix, è affidata proprio a Mindy che dice: "La Francia è per il cibo, l'Italia è per il sesso". Ashley Park penserà lo stesso dopo il suo soggiorno in Italia? Camille Razat, poi, ha detto la sua su quello che tutti, prima o poi, abbiamo pensato guardando la serie: Emily e Camille come fanno ad essere amiche se si contendono lo stesso ragazzo? Lucas Bravo, infine, ci ha parlato della sua esperienza di lavoro in un ristorante - nella vita reale - e di come questa gli sia stata d'aiuto nell'interpretare lo chef Gabriel.

Emily in Paris tra Parigi e Roma

Nella seconda parte della quarta stagione, inoltre, Emily (Lily Collins) affronta le conseguenze della rottura con Gabriel (Lucas Bravo) ma decide anche di seguire il cuore raggiungendo un nuovo ragazzo italiano - Marcello Muratori (Eugenio Franceschini) - conosciuto sulle Alpi francesi e poi ritrovato a Parigi. Su suo invito, decide di fargli visita a Roma, ma il suo soggiorno diventa anche l'occasione per la sua capa Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu) di chiudere un accordo con l'azienda della famiglia Muratori. La serie è stata già rinnovata per una quinta stagione che, dopo il finale della quarta, non potrà che ripartire dall'Italia.