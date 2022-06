DI4RI, Pietro Sparvoli si racconta in un'intervista esclusiva: "Il mio Mirko? Tenero ed empatico"

Speciali Serie TV

Abbiamo fatto quattro chiacchiere con il giovane attore Pietro Sparvoli che nella serie di Netflix DI4RI interpreta Mirko Valenti, un ragazzo taciturno ma molto sensibile: ecco cosa ha raccontato a Comingsoon.it.

DI4RI, la prima serie Netflix originale italiana pensata specificatamente per un pubblico di giovanissimi, è uscita già da qualche settimana in streaming eppure ancora si mantiene alta nella classifica della Top 10 dei contenuti più visti sul servizio. Segno che l'esperimento - una serie giovane e fresca che, raccontando le vicissitudini di un gruppo di compagni di scuola di seconda media, non si sottrae dal trattare temi delicati come l'ansia di crescere, la dislessia e le aspettative dei genitori verso i figli - è più che riuscito. Nel bello e variegato cast corale della serie, uno dei giovani attori che più buca lo schermo e si fa notare è sicuramente Pietro Sparvoli. Romano, classe 2006, in DI4RI Sparvoli interpreta Mirko Valenti, uno dei protagonisti: un ragazzo timido e appassionato di musica che però sa fare gruppo con i compagni ed esserci per gli altri quando più c'è bisogno. La serie Netflix prodotta da Stand By Me lo ha lanciato, ma siamo sicuri che farà strada e che lo rivedremo molto presto in tv e al cinema, a partire da Prisma, la serie di Prime Video creata dal regista di SKAM Italia Ludovico Bessegato. Noi di Comingsoon.it lo abbiamo raggiunto per una chiacchierata sulla sua esperienza in DI4RI, la sua carriera e le sue aspettative per il futuro.

Come ti sei avvicinato al mondo della recitazione e che consigli daresti ai giovani che vogliono intraprendere la carriera di attore?

Mi sono avvicinato al mondo della recitazione per caso: mia madre all’età di 5 anni mi iscrisse ad un corso di teatro, da lì mi piacque e sono rimasto in quel corso per 10 anni. Un anno fa sono entrato in agenzia e da lì ho avuto la fortuna di lavorare su progetti importanti anche con ruoli da protagonista, come nel caso di DI4RI. Consiglierei ad un giovane attore di capire il vero motivo per il quale vuole fare l’attore; se per soldi o per fama, o perché è ciò che gli piace fare. Capito questo, consiglio vivamente di fornirsi di molta pazienza e di non accontentarsi mai.

Nella serie DI4RI interpreti Mirko, un ragazzo timido che però sa bene quello che vuole e ha il sogno di fare musica. Quali lati di Mirko senti più vicini a te e cosa ti piace di più del personaggio?

Con Mirko condivido la sensibilità e la musicalità, è una persona che ascolta molto e parla poco. Condivido la passione per la musica, ascolto di tutto. Di Mirko mi piace la tenerezza, il modo con cui si relaziona con Daniele e con la classe. È un ragazzo timido, ma tenero e empatico.

DI4RI è una serie che esplora il mondo dei giovanissimi in modo semplice e schietto. Com’è stata per te l’esperienza sul set e cosa speri trasmetta ai più giovani la serie?

L’esperienza sul set è stata bellissima, è stato il mio primo ruolo da protagonista. Il set l’ho vissuto nella sua fase di inizio, di sviluppo e di conclusione, ne ho colto la crescita e l’evoluzione del progetto durante tutta la lavorazione. Spero che trasmetta ai ragazzi un messaggio di sicurezza sul futuro, di serenità, di esortazione all’affronto delle difficoltà. Voglio che con questa serie i ragazzi siano più sereni sulle difficoltà della vita.

Come Mirko, anche tu sei appassionato di musica e componi. Ti piacerebbe esplorare anche la carriera di cantante e compositore in futuro?

No, suono la chitarra, il pianoforte o il basso ma non voglio esplorare questo mondo della musica. Suono per svago, voglio solo recitare.

Ci sono attori o attrici, italiani o non, che ammiri particolarmente e che ti hanno particolarmente ispirato?

Mi piace tantissimo Toni Servillo, anche Luigi Lo Cascio mi ispira molto. All’estero Willem Dafoe per me è pazzesco.

Ti vedremo prossimamente anche nella serie di Prime Video Prisma del regista di SKAM Italia Ludovico Bessegato. Interpreterai Lucio, un ruolo secondario. Continuerai sulla strada delle serie teen o c’è qualche altro genere che ti piacerebbe sperimentare come attore?

Sebbene mi piaccia raccontare qualsiasi tipo di storia, con qualsiasi punto di vista e per qualsiasi pubblico, vorrei fare dei film da protagonista.

Credit Foto Pietro Sparvoli: Paolo Stucchi