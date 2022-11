Zootropolis+, il divertente esercizio di stile dei Walt Disney Animation Studios su Disney+

News Serie TV

Su Disney+ è sbarcata una miniserie di cortometraggi, Zootropolis+, basata sull'amato film di animazione dei Walt Disney Animation Studios, che si divertono e si scatenano con queste sei brevi, folgoranti storie.

Una delle più intriganti conquiste di Disney+ per l'appassionato di animazione è l'aver rilanciato con forza la forma del cortometraggio realizzato ai massimi livelli di qualità tecnica e artistica, dagli stessi studi che si occupano normalmente dei lungometraggi per la sala (o per la stessa piattaforma). Certo, avevamo i corti abbinati ad alcuni film al cinema, oppure quelli inclusi come extra di Blu-ray e affini, ma la necessità di una grande mole di contenuti per la piattaforma ha di fatto creato uno sfogo più metodico e organizzato ai cartoon sotto i dieci minuti: nell'epoca della Golden Age dell'animazione americana, tra gli anni Trenta e Quaranta, i corti facevano parte della normale "programmazione" cinematografica, e da allora questo tipo di serialità e/o di esperimento, avendo la tv come obiettivo, si è mutata nel modello sitcom, diverso in stile e contenuti.





I Walt Disney Animation Studios già cotribuiscono a cadenza libera alla serie "Corto Circuito", fucina di sperimentazione visiva e narrativa, con un ruolo affine a quello che le Silly Symphonies ebbero negli anni Trenta. Dopo la prova generale dei semplicissimi Olaf Presents nel 2021, tuttavia, lo studio ha iniziato a espandere in miniserie di corti alcuni dei loro lungometraggi più serializzabili. Qualche mese fa è stata la volta di Baymax!, che ha lo stesso formato di questo Zootropolis+: sei corti da meno di dieci minuti. A occuparsi di Zootropolis+ c'è alla regia la coppia composta dall'animatore Trent Correy e dalla story artist Josie Trinidad, già attivi sul film originale.

La forma mentis di Zootropolis+ è tuttavia diversa da quella di Baymax!, perché quest'ultima era una serie che espandeva la tematica dell'aiuto e del sostegno, con una narrazione interconnessa dei sei capitoli. Le sei avventure a Zootopia invece sono indipendenti ma incastrate nella cronologia degli eventi del film e puntano, più che a un'espansione tematica, a un gioco sui generi audiovisivi, tenendo in forma i muscoli umoristici e satirici dell'ambientazione. Scopri Disney+

Ogni ministoria di Zootropolis+ corrisponde a un genere preciso. Bonnie e Stu, i genitori di Judy, scoprono che la piccolissima Molly era salita (letteralmente) sul treno della sorella, e partono all'inseguimento in un tripudio di evoluzioni action surreali. Nel secondo e nel quinto episodio si prendono in giro format televisivi (movimenti di macchina inclusi): in uno la figlia del boss roditore, Fru-Fru, è protagonista di un reality sul suo matrimonio, nell'altro il ghepardo poliziotto Clawhauser coltiva il sogno di partecipare al reality danzante di Gazelle (e qui si avvertono echi della concorrenza Illumination con i Sing). In "Il padrino della sposa" Mr. Big ricorda i suoi inizi da povero, in una parodia dello stile coppoliano, comprensiva di invecchiamento dell'immagine. Nel gran finale farsesco l'amatissimo bradipo Flash con la sua amata fa impazzire in un ristorante una lontra cameriera che ha una certa fretta. Tutto tra esercizio di stile e fanservice, in fin dei conti, ma con un ritmo indiavolato e un controllo stilistico ormai compiutissimo (e da anni indistinguibile da quello Pixar).

Il fiore all'occhiello, sorprendente per autoironia visto il risvolto da humor nero con annullamento della speranza, è comunque "Duke: The Musical", dove il truffaldino Duke Donnolesi per un attimo sogna una vita di successi e non di espedienti... nella forma di un musical ipercoreografico alla Broadway. Indiavolato.