Zero Day: Robert De Niro a caccia di cyberterroristi nel trailer ufficiale del thriller di Netflix

La miniserie di sei episodi sarà disponibile in streaming dal 20 febbraio.

Il trailer ufficiale di Zero Day, una delle novità più interessanti di Netflix per il mese di febbraio, mostra la star di Hollywood Robert De Niro dare la caccia ai responsabili di un devastante attacco terroristico che ha colpito l'intero territorio statunitense. A incaricarlo di questo difficile compito è la Presidente in persona, interpretata dalla star di 9-1-1 Angela Bassett, la quale lo informa che, in qualità di capo della Commissione Zero Day, non ci saranno limiti a quello che potrà fare per impedire che un attacco così vile possa ripetersi, come invece minacciano di fare.

Trailer ITA: Il Trailer Ufficiale in Italiano della serie Netflix con Robert De Niro - HD

La trama e il cast stellare di Zero Day

Creata dal co-ideatore di Griselda Eric Newman con Noah Oppenheim e diretta dalla candidata a otto Emmy Lesli Linka Glatter (Homeland, Mad Men), Zero Day pone la domanda che è nella mente di tutti: come trovare la verità in un mondo in crisi e apparentemente lacerato da forze al di fuori dal nostro controllo? E in un'epoca piena di teorie del complotto e sotterfugi, quanto di queste forze è frutto delle nostre stesse azioni, o forse persino della nostra immaginazione? Quando un vasto attacco informatico causa caos e migliaia di vittime in tutto il Paese, la disinformazione dilaga e le ambizioni personali dei potenti delle tecnologie, di Wall Street e del governo si scontrano. Incaricato dalla Presidente Evelyn Mitchell, l'ex inquilino della Casa Bianca George Mullen lotta contro il tempo per trovare e catturare i responsabili. L'incrollabile ricerca della verità da parte di Mullen lo costringe a confrontarsi con i suoi oscuri segreti, mentre mette a rischio tutto ciò che gli è caro.

Nel thriller cospirativo di sei episodi recitano anche Joan Allen (The Killing) nel ruolo di Sheila Mullen, l'elegante e composta ex First Lady con forti ambizioni professionali tutte sue; Lizzy Caplan (Masters of Sex) di Alexandra Mullen, una giovane deputata che ha lavorato duramente per prendere le distanze dall'eredità politica di suo padre; Jesse Plemons (Fargo) di Roger Carlson, l'ex assistente di Mullen, uno sfacciato faccendiere e traffichino che cerca di tornare sulla scena nazionale con lui; Connie Britton (American Horror Story) di Valerie Whitesell, un'abile e intelligente operatrice politica ed ex capo dello staff di Mullen che torna alla vita pubblica per supervisionare il nuovo incarico di lui; e Dan Stevens (Downton Abbey) di Evan Green, il carismatico e controverso conduttore di un programma televisivo politico molto popolare, una spina nel fianco dell'ex Presidente come suo principale antagonista pubblico. A loro si aggiungono Matthew Modine (Stranger Things), Gaby Hoffmann (Transparent), Bill Camp (Presunto innocente), Clark Gregg (Painkiller) e molti altri.