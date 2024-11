Zero Day: Netflix annuncia la data di uscita della miniserie con Robert De Niro

News Serie TV

Il thriller politico porta la firma di Eric Newman, lo stesso di Narcos e Griselda.

Netflix ha annunciato finalmente la data di uscita della sua nuova miniserie creata dal co-ideatore di Griselda Eric Newman con Noah Oppenheim (The Thing About Pam) e interpretata dalla leggenda di Hollywood Robert De Niro. Stiamo parlando di Zero Day, thriller politico di sei episodi in cui la star de Il padrino e Taxi Driver interpreta un rispettato ex presidente degli Stati Uniti d'America, disponibile in streaming dal 20 febbraio.

Zero Day: La trama della miniserie

In Zero Day, De Niro veste i panni dell'ex Presidente George Mullen, che, in qualità di capo della Commissione Zero Day, è incaricato di trovare gli autori di un devastante attacco informatico che ha causato caos e migliaia di vittime in tutto il Paese. La disinformazione dilaga e le ambizioni personali dei potenti delle tecnologie, di Wall Street e del governo si scontrano. L'incrollabile ricerca della verità da parte di Mullen lo costringe a confrontarsi con i suoi oscuri segreti, mentre mette a rischio tutto ciò che gli è caro. Zero Day pone la domanda che tutti si fanno: come trovare la verità in un mondo in crisi, apparentemente lacerato da forze al di fuori del nostro controllo? E in un'epoca piena di teorie del complotto e sotterfugi, quante di queste forze sono frutto delle nostre azioni, forse della nostra immaginazione?

"Zero Day racconta le conseguenze di un devastante attacco informatico che uccide migliaia di persone e minaccia di spingere una nazione già sull'orlo del baratro", ha spiegato Newman. Oppenheim ha aggiunto che "lo show esamina anche il costo del potere per coloro ai quali viene chiesto di affrontare queste enormi sfide: cosa significa per loro personalmente e cosa significa per le loro famiglie".

Il cast stellare di Zero Day

Nella miniserie recitano anche Angela Bassett (9-1-1) con il ruolo della Presidente Evelyn Mitchell, una brillante e perspicace stratega politica che assume Mullen per un ruolo senza precedenti nella storia americana; Jesse Plemons (Fargo) di Roger Carlson, l'ex assistente di Mullen, uno sfacciato faccendiere e truffatore che cerca di tornare sulla scena nazionale con lui; Lizzy Caplan (Fleishman a pezzi) di Alexandra Mullen, una giovane deputata che ha lavorato duramente per prendere le distanze dall'eredità politica di suo padre; Connie Britton (The White Lotus) di Valerie Whitesell, un'abile e intelligente operatrice politica ed ex capo dello staff di Mullen che torna alla vita pubblica per supervisionare il suo nuovo incarico; e Joan Allen (La storia di Lisey) di Sheila Mullen, l'elegante e composta ex First Lady con forti ambizioni professionali tutte sue.

E ancora: Matthew Modine (Stranger Things) nel ruolo dello Speaker della Camera Richard Dreyer, un uomo sicuro di sé e colorito e un politico esperto; Bill Camp (Presunto innocente) del direttore della CIA Jeremy Lasch, che sembra conoscere i segreti di tutti e può essere un nemico pericoloso o un amico prezioso per Mullen; Dan Stevens (Downton Abbey) di Evan Green, il carismatico e controverso conduttore di un programma televisivo politico molto popolare, una spina nel fianco dell'ex Presidente come il suo principale antagonista pubblico; McKinley Belcher III (Ozark) di Carl Otieno, un duro e brillante avvocato del Dipartimento di Giustizia che funge da investigatore capo per la Commissione Zero Day; Gaby Hoffmann (Transparent) di Monica Kidder, una controversa miliardaria della Silicon Valley la cui brillante visione e il cui dominio tecnologico hanno il potere di aiutare o ostacolare le indagini di Mullen; Clark Gregg (Painkiller) di Robert Lyndon, un predatore aziendale, provocatore e molto ricco, che ha padroneggiato l'arte oscura della manipolazione politica; e Mark Ivanir (Barry) di Natan, un agente dei servizi segreti e confidente di Mullen in un'epoca in cui l'intelligence - e la fiducia - contavano ancora.

Foto: Brigitte Lacombe / Netflix Tudum