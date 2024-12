Zero Day: L'America sconvolta da un attacco informatico nel teaser trailer della miniserie di Netflix con Robert De Niro

News Serie TV

Il trailer cospirativo sarà disponibile in streaming con tutti gli episodi dal 20 febbraio.

"Tremilaquattrocentodue persone sono morte nello Zero Day. Aerei precipitati, treni deragliati... Il caos totale". Così la leggenda di Hollywood Robert De Niro, nei panni di un immaginario ex Presidente degli Stati Uniti d'America, presenta lo sconvolgente scenario che apre Zero Day, nuova miniserie di Netflix, nel teaser trailer appena rilasciato. Creato dal co-ideatore di Griselda Eric Newman e Noah Oppenheim e disponibile in streaming dal 20 febbraio, il thriller cospirativo segue George Mullen mentre cerca di trovare e fermare i responsabili di questo devastante attacco informatico. Ma siamo sicuri che la verità sia la cosa più importante?

Teaser Trailer ITA: Teaser Trailer Ufficiale in Italiano della serie Netflix con Robert De Niro - HD

La trama e il cast stellare di Zero Day

"I responsabili di questo attacco sono pericolosi e hanno detto che lo rifaranno", dice Mullen nell'anteprima. Quando l'attuale Presidente, Evelyn Mitchell (Angela Bassett, 9-1-1), lo informa che il Congresso ha autorizzato una commissione d'indagine dotata di poteri speciali, commissione affidata alla sua guida, Mullen cerca le risposte nel caos dilagante in cui versa il Paese. Questo lo costringe a confrontarsi con i suoi oscuri segreti, mentre mette a rischio tutto ciò che gli è caro in nome della verità. Ma "la gente crederà a quello in cui ha bisogno di credere. La verità è la verità, ma non sempre è la cosa più importante", si sente dire alla Mitchell.

Il cast stellare di Zero Day include anche Jesse Plemons (Fargo) nel ruolo di Roger Carlson, l'ex assistente di Mullen, uno sfacciato faccendiere e traffichino che cerca di tornare sulla scena nazionale con lui; Lizzy Caplan (Masters of Sex) di Alexandra Mullen, una giovane deputata che ha lavorato duramente per prendere le distanze dall'eredità politica di suo padre George; Connie Britton (American Horror Story) di Valerie Whitesell, un'abile e intelligente operatrice politica ed ex capo dello staff di Mullen che torna alla vita pubblica per supervisionare il nuovo incarico di lui; e Joan Allen (The Killing) di Sheila Mullen, l'elegante e composta ex First Lady con forti ambizioni professionali tutte sue. A loro si aggiungono tra gli altri Dan Stevens (Downton Abbey), Matthew Modine (Stranger Things), Bill Camp (Presunto innocente), Gaby Hoffmann (Transparent) e Clark Gregg (Painkiller).