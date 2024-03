Young Sheldon: Lo spin-off su Georgie e Mandy ordinato ufficialmente da CBS

News Serie TV

È ufficiale: il franchise di The Big Bang Theory continua con una nuova serie incentrata sul fratello di Sheldon e sulla sua fidanzata interpretati da Montana Jordan e Emily Osment.

Young Sheldon sta per terminare dopo sette stagioni, ma non ci libereremo così facilmente della famiglia Cooper. La rete americana CBS ha ordinato ufficialmente lo spin-off incentrato su Georgie e Mandy, il fratello di Sheldon e la sua fidanzata interpretati da Montana Jordan e Emily Osment. La serie, di cui si era parlato per la prima volta lo scorso gennaio, adesso diventerà realtà occupando, dalla prossima stagione, il vuoto lasciato da Young Sheldon.

Young Sheldon: La trama e tutto quello che sappiamo sullo spin-off

Ancora senza titolo, la nuova serie è scritta dai co-creatori di Young Sheldon Chuck Lorre e Steven Molaro, e dall'attuale showrunner Steve Holland. Dalle prime informazioni condivise dalla rete, sappiamo che seguirà la coppia formata da Georgie e Mandy "mentre tirano su la loro giovane famiglia in Texas e affrontano le sfide dell'età adulta, della genitorialità e del matrimonio". Dalle anticipazioni di Young Sheldon, infatti, sappiamo che nella settima stagione vedremo il matrimonio tra i due che hanno già un figlio insieme.

C'è però una novità: la nuova serie torna al formato multi-camera di The Big Bang Theory, quindi sarà registrata dal vivo con il pubblico in studio, mentre Young Sheldon è una comedy single-camera. Non sappiamo ancora di quanti episodi sarà composta la prima stagione. Attenzione, però, a non confondere questo spin-off con quello di The Big Bang Theory in sviluppo annunciato dal servizio di video in streaming Max qualche mese fa, ancora in fase "prenatale" secondo il co-creatore di Chuck Lorre.

Le dichiarazioni

"È stato un privilegio trascorrere gli ultimi sette anni con Sheldon e la famiglia Cooper e ora questo meraviglioso viaggio continuerà con Georgie e Mandy", ha dichiarato tramite un comunicato il presidente di CBS Entertainment Amy Reisenbach. "Chuck ed entrambi gli Steve hanno fatto un lavoro magistrale sviluppando questi personaggi e intrattenendo generazioni di fan con storie commoventi e riconoscibili portate in vita da Montana ed Emily. Attendiamo con impazienza il prossimo capitolo di questo amato universo", ha aggiunto.

Lorre, Molaro e Holland hanno dichiarato in un comunicato congiunto: "Da The Big Bang Theory a Young Sheldon, il mondo della famiglia Cooper è stato incredibilmente speciale per noi. Siamo molto entusiasti di continuare le loro storie attraverso gli occhi di Georgie e Mandy".