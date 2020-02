Young Sheldon: Kaley Cuoco a sorpresa nello spin-off di The Big Bang Theory

News Serie TV

L'attrice non ha interpretato Penny come nella sitcom di successo conclusasi lo scorso anno.

È passata quasi inosservata ma è successo davvero: Sheldon e Penny hanno avuto una sorta di reunion in un episodio della terza stagione di Young Sheldon trasmesso dall'americana CBS lo scorso dicembre. Come conferma ora TVLine, la veterana di The Big Bang Theory Kaley Cuoco si è resa protagonista di un cammeo non accreditato - solo come voce fuori campo - nell'episodio dello spin-off intitolato Teenager Soup and a Little Ball of Fib (3.10), nel quale il piccolo Sheldon ha dovuto fare i conti con l'ansia e la preoccupazione per un test di nuoto a scuola.

Nella mezz'ora, durante un incubo, il personaggio interpretato da Iain Armitage si è ritrovato schernito dall'acqua infestata di germi della piscina. "Era Kaley a dare voce all'acqua della piscina", ha confermato tra le risate il co-ideatore Steve Molaro. "Avevo bisogno di qualcuno che la doppiasse. Volevo che fosse una voce femminile e un po' sexy, e ho detto: 'Bene! Kaley è perfetta per questo'". Così le ha telefonato e gliel'ha proposto. "Si è messa a ridere e ha detto, 'Assolutamente sì'".

Molaro ha spiegato di essersi confrontato con l'attrice per capire se fosse il caso di promuovere la cosa. La sensazione era che, "per quanto fosse fantastico, non mi sembrava una di quelle cose da far promuovere". Un sentimento condiviso dalla Cuoco, la quale ha preferito "fosse tenuto nascosto, in modo che se lo aveste capito, sarebbe stato un piccolo easter egg".

In Italia passerà ancora un po' di tempo prima di poter mettere gli occhi sull'episodio: il debutto della terza stagione su Premium Stories è fissato per l'8 marzo e gli inediti saranno disponibili anche in streaming su Infinity dal giorno successivo. Al momento non è chiaro se nella nostra versione a doppiare l'acqua sarà Eleonora Reti, la voce di Penny in The Big Bang Theory.