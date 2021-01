Young Rock: Il primo trailer della comedy che racconta la vita di Dwayne Johnson

News Serie TV

La nuova serie tv andrà in onda sull'americana NBC dal 16 febbraio.

In onda negli Stati Uniti dal 16 febbraio, Young Rock è una nuova comedy di NBC (la stessa rete dietro Superstore, Parks and Recreation e The Office) basata sulla vita e in particolare sugli anni della "selvaggia e imprevedibile" gioventù di Dwayne 'The Rock' Johnson, l'ex wrestler professionista diventato un divo del cinema d'azione. In attesa del debutto, lo stesso attore ne ha diffuso il primo teaser trailer attraverso i propri profili social.

Young Rock, la nuova serie tv di e con Dwayne Johnson

Scritta dall'ideatrice di Fresh Off the Boat e Non fidarti della str**** dell'interno 23 Nahnatchka Khan con Jeff Chiang, Young Rock esplora diversi momenti della vita di Johnson. Dalla crescita in una famiglia forte e resiliente all'essere circondato dai tipi fuori di testa della sua famiglia di wrestler professionisti al giocare a football all'Università di Miami, la serie racconta le folli montagne russe che hanno plasmato Dwayne nell'uomo che è oggi, nonché i personaggi straordinari che ha incontrato lungo la strada.

Saranno diversi gli attori che lo impersoneranno sul piccolo schermo. Bradley Constant interpreterà la versione quindicenne del personaggio. La star di Marco Polo Uli Latufeku sarà invece una versione ventenne dello stesso, quando fu reclutato come giocatore all'Università di Miami. Adrian Groulx sarà infine Johnson a 10 anni. Stacey Leilua sarà nel frattempo sua madre, Ata, mentre Joseph Lee Anderson ha ottenuto il ruolo di suo padre, Rocky. Ana Tuisila interpreterà la nonna Lia Maivia, mentre lo stesso Johnson apparirà regolarmente nella serie con un ruolo non annunciato, probabilmente quello del narratore.