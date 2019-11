YOU 2: le prime foto della nuova stagione

News Serie TV

Il drama con Penn Badgley torna su Netflix il 26 dicembre.

Joe Goldberg ha un nuovo amore. O forse sarebbe meglio dire una nuova ossessione. Nelle prime immagini della seconda stagione di YOU pubblicate da Entertainment Weekly (che vedete in basso) lo vediamo in compagnia della bella Love (interpreta dalla star di Hill House Victoria Pedretti), un'aspirante chef.

Dopo il tragico epilogo della prima stagione, nel secondo ciclo di episodi Joe intraprende una nuova vita e si trasferisce a Los Angeles. Lì incontra Love, una ragazza complicata e che non è molto a suo agio con i social media (cosa che rendererà le cose più complicate allo stalker Joe). Con lei Joe condividerà un profondo dolore.

Il nuovo cast della seconda stagione include anche Ambyr Childers (Aquarius), James Scully e Melanie Field (Heathers), Carmela Zumbado (Crazy Ex-Girlfriend), Jenna Ortega, Chris D'Elia (Undateable), Robin Lord Taylor (Gotham), Marielle Scott, Charlie Barnett (Russian Doll), Magda Apanowicz (Continuum) e Danny Vasquez (Ant-Man).

Dopo il grande successo riscosso dalla prima stagione (si stima che la serie sia stata vista da oltre 40 milioni di utenti nel primo mese), YOU torna su Netflix il prossimo 26 dicembre.