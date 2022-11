Yellowstone: Ascolti record per il debutto della stagione 5

News Serie TV

In Italia, i nuovi episodi della serie neo western con Kevin Costner andranno in onda prossimamente su Sky e in streaming su NOW.

La serie tv Yellowstone continua a registrare numeri da capogiro negli Stati Uniti, affermandosi come una delle poche produzioni della tv tradizionale a resistere alla fagocitante avanzata dei servizi streaming. Domenica sera, il primo episodio della quinta stagione ha riunito su Paramount Network 8,8 milioni di spettatori, più di qualunque premiere precedente e in crescita del 10% rispetto al lancio della stagione 4.

Yellowstone 5: I numeri di un successo

Yellowstone cresce in tutte le principali fasce demografiche - da un 52% in più nella 18-34 a un 22% in più della 18-49 a un 13% in più nella 25-54. Calcolando anche gli spettatori che hanno assistito alle repliche immediatamente successive, la platea sfonda il tetto dei 12 milioni, il 7% in più su base annua e un robusto 25% in più nel target 18-49, il più importante per la vendita degli spazi pubblicitari. È disponibile un ulteriore dato, quello degli spettatori che hanno visto l'episodio al primo passaggio su Paramount Network e sugli altri canali che lo hanno proposto simultaneamente (CMT, TV Land e Pop): 10,3 milioni, l'8% in più rispetto alla premiere dello scorso anno.

Yellowstone si conferma una delle serie più seguire della tv americana. Per fare un paragone, i drama più visti per numero di spettatori della tv broadcast non vanno mediamente oltre i 7 milioni di spettatori: FBI (7 milioni), Chicago Fire e The Equalizer (6,8 milioni), Chicago Med e NCIS (6,5 milioni), Blue Bloods (6 milioni). Sul via cavo, anche un titolo popolare e chiacchierato come House of the Dragon si ferma molto prima (1,8 milioni).