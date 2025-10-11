Yellowjackets: La quarta stagione sarà l'ultima

News Serie TV

Il survival drama Yellowjackets, disponibile su Paramount+, è arrivato al capolinea: i co-creatori spiegano perché hanno deciso di concludere la storia con la quarta stagione.

Dopo tre stagioni di misteri, sopravvivenza estrema e tensioni psicologiche, Yellowjackets si avvicina al suo epilogo: la quarta stagione del thriller di sopravvivenza sarà l'ultima. La notizia, confermata da Paramount+ e dai co-creatori Ashley Lyle e Bart Nickerson, segna la fine di un percorso televisivo iniziato nel 2021 e che ha ricevuto ottimi riscontri sia da parte del pubblico che da parte della critica.

Yellowjackets terminerà con la quarta stagione: Le dichiarazioni

"Dopo tre stagioni incredibili e un'attenta riflessione, siamo entusiasti di annunciare che porteremo la storia di Yellowjackets alla sua contorta conclusione con questa quarta e ultima stagione", hanno dichiarato Lyle e Nickerson in una nota ufficiale. “Abbiamo sempre saputo che sarebbe arrivato un momento in cui la storia ci avrebbe detto di voler finire, e crediamo che il nostro compito, la nostra responsabilità, sia ascoltarla", si legge ancora nella dichiarazione.

La decisione, hanno spiegato i creatori, nasce dalla volontà di chiudere la narrazione nel momento giusto, senza trascinarla oltre. "Raccontare questa storia emotiva, selvaggia e profondamente umana è stata un'esperienza straordinaria e un vero onore per noi", hanno aggiunto. "Siamo immensamente grati al cast, alla troupe e agli sceneggiatori che ci hanno accompagnato in questo viaggio. Ma soprattutto, vogliamo ringraziare i fan che ci hanno seguito in ogni momento, mistero e… pasto. L'alveare' non sarebbe nulla senza di voi!", hanno concluso.

La trama e il cast di Yellowjackets

Yellowjackets è diventata rapidamente un piccolo fenomeno di culto tra gli appassionati. La serie racconta la storia di una squadra femminile di calcio liceale sopravvissuta a un disastro aereo nei remoti boschi canadesi. Intrappolate per 19 mesi, le ragazze devono lottare contro la fame, il freddo e la follia crescente, fino a spingersi a gesti estremi, tra cui il cannibalismo. La narrazione si sviluppa su due linee temporali: il passato, ambientato negli anni '90 durante l'incidente e la lunga sopravvivenza, e il presente, 25 anni dopo, in cui le protagoniste ormai adulte cercano di convivere con i traumi mai superati.

Il successo della serie è anche merito di un cast corale che ha lasciato il segno composto, tra gli altri, da Melanie Lynskey (Due uomini e mezzo), Juliette Lewis (Camping), Christina Ricci (Z: The Beginning of Everything), Tawny Cypress (Unforgettable), Sophie Nélisse, Jasmin Savoy Brown, Sammi Hanratty, Sophie Thatcher, Steven Krueger e Warren Kole. Nelle stagioni più recenti si sono aggiunti anche guest star come Elijah Wood e Hilary Swank.