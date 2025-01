Yellowjackets 3: Follia e disperazione nel trailer ufficiale italiano della terza stagione

News Serie TV

Il survival drama con un cast stellare tornerà con i nuovi episodi in streaming su Paramount+ il prossimo 14 febbraio.

Yellowjackets sta per tornare con terza stagione su Paramount+ il prossimo 14 febbraio e il servizio di video in streaming ha diffuso il trailer ufficiale italiano che ci dà un'idea su ciò che potremmo vedere nei prossimi episodi. In sintesi: sempre più follia, bugie e - nel presente - un misterioso potenziale killer che vorrebbe uccidere tutte le sopravvissute all'incidente aereo. Guardatelo qui sotto.

Trailer ITA: Stagione 3 - Il Trailer Ufficiale Italiano della serie Paramount+ - HD

Yellowjackets: Dove eravamo rimasti

Yellowjackets racconta la storia di un gruppo di ragazze liceali, anche talentuose componenti di un squadra di calcio, che sopravvivono a un incidente aereo finendo nei boschi remoti del Canada. La serie segue la loro storia su due piani temporali concentrandosi su due momenti della loro vita: l'incidente, che le ha costrette faccia a faccia con la natura selvaggia per lunghi 19 mesi in attesa dei soccorsi e le ha spinte a unirsi in "clan" e a compiere atti spietati, anche il cannibalismo, pur di sopravvivere, e 25 anni dopo lo stesso, mentre vivono la vita che hanno tentato di ricostruire. Il finale della seconda stagione ha riservato un doppio colpo di scena, sia nel passato che nel presente, con la scioccante morte di uno dei personaggi principali nel presente (la Natalie interpretata da Juliette Lewis per opera di Misty, il personaggio di Christina Ricci) e l'incoronazione dello stesso come "regina delle corna" nei boschi del 1996. Quella sera, però, un incendio ha costretto i sopravvissuti all'incidente a uscire dalla baita, che è andata a fuoco.

La trama e le anticipazioni della terza stagione

Secondo la sinossi ufficiale, il passato tornerà a tormentare le ex giocatrici di calcio che si sono trasformate in selvagge abitanti dei boschi dopo che il loro aereo si è schiantato in una remota regione del nord America. Venticinque anni dopo, continueranno a scoprire che ciò che è iniziato nella natura selvaggia è tutt'altro che finito. Il trailer suggerisce che la neo-nominata Regina delle corna Natalie potrebbe non rimanere a lungo sul trono. D'altronde i boschi sono un luogo tutt'altro che sicuro e, per le ragazze vige la regola mors tua, vita mea. In particolare Shauna (Sophie Nelisse) sembra intenzionata a mettere la sua compagna fuori dai giochi togliendole quel potere di cui si era appropriata.

Nel frattempo, al giorno d'oggi, qualcuno è ancora sulla tracce delle sopravvissute e cospira per ucciderle. Ma le ex compagne continueranno a lavorare insieme per salvarsi o si andranno contro a vicenda? Come riflette la Shauna adulta, "l'unico modo per essere al sicuro è essere l'unica rimasta". Infine il trailer mostra un'attesa new entry che vedremo nella prosisma stagione, Hilary Swank. I dettagli sul suo personaggio non sono stati resi noti, ma sappiamo che, se la serie venisse rinnovata per una quarta stagione, l'attrice andrebbe a ricoprire un ruolo regolare. Dalle notizie precedenti sappiamo che si è unito al cast anche Joel McHale (Community), anche lui con un ruolo misterioso.