Yellowjackets 2: Il trailer ufficiale della nuova stagione mette tanta carne al fuoco

I nuovi episodi del mistery drama arrivano su Paramount+, anche in Italia, dal 24 marzo: ecco il trailer della seconda stagione di Yellowjackets sottotitolato in italiano.

Uno dei ritorni più attesi del mese è sicuramente quello di Yellowjackets, il mistery drama che segue un gruppo di sopravvissute a un incidente aereo raccontando il loro passato nei boschi e il loro presente da persone adulte ma fortemente segnate da quella tragedia. La serie tornerà con la seconda stagione in streaming su Paramount+ Italia, in contemporanea USA, a partire dal prossimo 24 marzo. Ecco il trailer ufficiale dei nuovi episodi sottotitolato in italiano.





La trama e il cast di Yellowjackets

Creata da Ashley Lyle e Bart Nickerson, Yellowjackets racconta la storia di un gruppo di ragazze liceali, anche talentuose componenti di un squadra di calcio, che sopravvivono a un incidente aereo finendo in una zona remota e selvaggia dell'Ontario, in Canada. La serie segue la loro storia su due piani temporali concentrandosi su due momenti della loro vita: l'incidente, che le ha costrette faccia a faccia con la natura selvaggia per lunghi 19 mesi in attesa dei soccorsi, e 25 anni dopo lo stesso, mentre vivono la vita che hanno tentato di ricostruire.

Le attrici Melanie Lynskey, Juliette Lewis, Christina Ricci e Tawny Cypress interpretano le versioni adulte delle ex Yellowjackets mentre le loro corrispettive adolescenti sono interpretate da Sophie Nélisse, Sophie Thatcher, Sammi Hanratty e Jasmin Savoy Brown.

Yellowjackets 2: I misteri si infittiscono

Il trailer - sulle notte di Just a Girl eseguita da Florence + the Machine - risponde, in parte, ad alcune domande che erano rimaste in sospeso nella prima stagione svelandoci dove si trova, nel presente, Lottie. Da Misty sappiamo che è ricoverata in un istituto psichiatrico in Svizzera, ma raggiungerla sarà facile? Nel passato, ritroviamo le ragazze di nuovi nei boschi alle prese con strani rituali sempre più inquietanti (chi è la ragazza che è stata appesa a un palo portato a spalla dalle altre?).

Le nuove aggiunte al cast

La clip offre uno sguardo anche alle nuove aggiunte al cast Lauren Ambrose (Servant) nei panni di un'adulta Vanessa "Van" Palmer, personaggio interpretato - nella versione adolescente - da Liv Hevson (Santa Clarita Diet), Elijah Wood nei panni di un detective cittadino di nome Walter, e Simone Kessel (Obi-Wan Kenobi) nel ruolo di Lottie adulta.