Y: Marshals, confermati altri tre ritorni nel sequel di Yellowstone

Atteso in tv per l'inizio del 2026, lo spin-off sequel Y: Marshals riporta sugli schermi tre personaggi di Yellowstone e ne introduce altri quattro.

Kayce Dutton starà anche per cambiare vita, ma il suo mondo sarà popolato ancora dalle persone che conosce. Gil Birmingham, Mo Brings Plenty e Brecken Merrill hanno firmato per riprendere i ruoli di Thomas Rainwater, Mo e Tate Dutton in Y: Marshals, lo spin-off sequel di Yellowstone in arrivo nei primi mesi del 2026 sull'americana CBS. I tre raggiungono il protagonista Luke Grimes e la new entry Logan Marshall-Green (And Just Like That...), alla quale si sono aggiunti nel frattempo Arielle Kebbel (Rescue: HI-Surf), Ash Santos (Mayor of Kingstown), Tatanka Means (Reservation Dogs) e Brett Cullen (Devious Maids - Panni sporchi a Beverly Hills).

Y: Marshals: La trama del sequel e le nuove aggiunte al cast

Y: Marshals presenterà una situazione molto diversa da quella in cui avevamo lasciato Kayce Dutton nel finale di Yellowstone. Dopo essersi lasciato alle spalle i suoi giorni come allevatore in seguito alla vendita di gran parte dello Yellowstone Ranch, il leale cowboy metterà insieme le sue abilità di bracciante agricolo e le sue competenze come ex Navy SEAL per unirsi a un'unità d'élite degli U.S. Marshals e portare la giustizia nel Montana. Questo nuovo percorso professionale vedrà lui e i suoi compagni di squadra chiamati a trovare un equilibrio tra gli impegni familiari e il loro dovere giurato, oltre a dover gestire le pressioni emotive e psicologiche derivanti dall'essere l'ultima linea di difesa nella guerra alla violenza della regione.

Oltre al minore dei figli del defunto John Dutton, in Y: Marshals rivedremo Thomas Rainwater, il capo della confinante riserva indiana di Broken Rock, al quale Kayce ha venduto la terra della sua famiglia ad appena 1,25 dollari l'acro, lo stesso prezzo pagato quando a prenderla era stato l'uomo bianco; Mo, l'autista e braccio destro di Rainwater; e Tate Dutton, il figlio di Kayce. Non ci sarà invece Kelsey Asbille, interprete di Monica Long Dutton, la moglie del protagonista e la madre di Tate. La sua assenza sarà motivata probabilmente con qualche stratagemma narrativo. Per quanto riguarda le altre nuove aggiunte al cast, Kebbel, Santos e Means interpreteranno rispettivamente Belle, Andrea e Miles, tre membri degli U.S. Marshals. Cullen, invece, vestirà i panni del loro capo nel Montana, Harry Gifford.