X-Men: Bryan Singer dirigerà il pilota della serie tv

C'era da aspettarselo: il demiurgo di X-Men Bryan Singer ha firmato per dirigere l'episodio pilota della serie tv in sviluppo alla FOX, la seconda sui mutanti della Marvel dopo l'imminente Legion di FX.

Ancora senza titolo, la serie di fantascienza, che già coinvolgeva Singer come produttore esecutivo, racconta di due genitori ordinari i quali scoprono che i loro figli hanno poteri mutanti. Costretta a mettersi in fuga da un governo ostile, la famiglia si unisce con una rete underground di mutanti, lottando per la propria sopravvivenza.

Il progetto porta la firma di Matt Nix, noto al pubblico del piccolo schermo per aver ideato Duro a morire, il quale ha detto in una recente intervista con IGN che la serie condivide il DNA con i film degli X-Men, aggiungendo: "Se vi pace quel mondo, se vi piace il mondo dei film, nella serie ci sono riferimenti chiari. Sicuramente, l'universo in cui esistono è lo stesso". Nix ne sarà inoltre il produttore esecutivo con Singer e il presidente di Marvel Television Jeph Loeb.

Diretti i primi due X-Men, Singer è tornato dietro la macchina da presa negli adattamenti più recenti X-Men: Giorni di un futuro passato e X-Men: Apocalisse. Sebbene nessuno dei 10 film a oggi prodotti faccia parte del fortunato Marvel Cinematic Universe, si tratta di uno dei franchise cinematografici più redditizi di sempre, con un incasso di 3 miliardi di dollari.