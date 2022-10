Wolf Pack: Il primo trailer della serie soprannaturale con Sarah Michelle Gellar

News Serie TV

La nuova serie dell'ideatore di Teen Wolf debutterà su Paramount+ a gennaio.

Al Comic-Con di New York il servizio streaming Paramount+ ha diffuso il primo trailer e annunciato la data d'uscita di Wolf Pack, attesa nuova serie soprannaturale dell'ideatore di Teen Wolf Jeff Davis. In streaming negli Stati Uniti dal 26 gennaio, lo stesso giorno in cui sulla piattaforma arriverà Teen Wolf: The Movie, la nuova serie si basa sui romanzi di Edo Van Belkom e coinvolge anche la veterana di Buffy l'ammazzavampiri Sarah Michelle Gellar.

La trama e i personaggi di Wolf Pack

Wolf Pack segue Everett e Blake (interpretati da Armani Jackson e Bella Shepard), due ragazzi le cui vite cambiano per sempre quando un incendio in California risveglia una terrificante creatura soprannaturale e la spinge ad attaccare un ingorgo autostradale sotto le colline in fiamme. Feriti nel caos, i due sono inspiegabilmente attratti l'uno dall'altra e da altri due adolescenti, Luna e Harlan (Chloe Rose Robertson e Tyler Lawrence Gray), che sedici anni prima sono stati adottati da un ranger del parco (Rodrigo Santoro, Westworld) dopo un altro misterioso incendio. Al sorgere della luna piena, tutti e quattro si uniscono per svelare il segreto che li accomuna: il morso e il sangue di un lupo mannaro.

Gellar interpreta l'investigatrice di incendi dolosi Kristin Ramsey, descritta come un'esperta molto apprezzata nel suo campo e non estranea a perdite personali. Lei collabora con le autorità per catturare l'adolescente colpevole di aver appiccato l'enorme incendio che, tra le altre cose, potrebbe aver portato al risveglio di un predatore soprannaturale che sta terrorizzando Los Angeles.

Come rivelato nelle stesse ore da Paramount+, il cast includerà anche Bailey Stender (iCarly), Chase Liefeld, Hollie Bahar (Westworld), Lanny Joon (Baby Driver), Rio Mangini (Everything Sucks), Stella Smith (Stargirl), Zack Nelson (Loot) e James Martinez (Love, Victor), ciascuno con un ruolo ricorrente. Ruoli da guest star saranno interpretati invece da Amy Pietz (No Tomorrow), Bria Brimmer (Doom Patrol), John L. Adams (The Dead Zone) e Sean Philip Glasgow (Elena, diventerò presidente).