Teen Wolf: Una clip in anteprima del sequel anticipa qualcosa di sconvolgente

Il conto alla rovescia per Teen Wolf: The Movie può cominciare, finalmente. Al Comic-Con di New York Paramount+ ha annunciato che il film tv sequel della serie soprannaturale sui lupi mannari di Beacon Hills sarà disponibile in streaming dal 26 gennaio, e a partire dal giorno successivo negli altri territori fuori dagli Stati Uniti e dal Canada. Per l'occasione, la piattaforma ne ha mostrato una clip in anteprima: una scena al cardiopalma che mostra una tranquilla conversazione padre-figlio tra Derek e Eli Hale (Tyler Hoechlin e Vince Mattis) trasformarsi in uno scontro sanguinoso tra il primo dei due e l'ultima cacciatrice che lui si aspettava di rivedere.





Teen Wolf: The Movie, come continua la storia

Scritto dall'ideatore della serie Jeff Davis, Teen Wolf: The Movie racconta in circa due ore di un nuovo terrificante male che emerge a Beacon Hills, portando i lupi a ululare ancora una volta alla luna piena per chiedere il ritorno di banshee, coyote mannari, segugi infernali, kitsune e ogni altro mutaforma nella notte. Tuttavia, solo un lupo mannaro come Scott McCall (Tyler Posey, non più un adolescente ma ancora un Alpha, potrà radunare nuovi alleati e riunire amici fidati per combattere quello che potrebbe essere il nemico più potente e letale che abbiano mai affrontato.

Come probabilmente già saprete o avrete ormai capito, Crystal Reed riprenderà il ruolo di Allison Argent nel film. Il personaggio era deceduto nella terza stagione di Teen Wolf, trafitto da una spada del demone Oni. Lo aveva fatto eroicamente, salvando le vite dei suoi amici. Come abbia fatto a tornare lo ha spiegato in parte la stessa attrice a Entertainment Weekly: "Non posso svelare nulla, ma si tratta di una nuova versione di se stessa che abbiamo dovuto creare. Sono passati 10 anni dal pilot, quindi non sapevo come avvicinarmi a lei. Ho usato molta musica ed esaminato un sacco di quelle cose su ciò che accade alla psiche delle persone. Poi ho guardato di nuovo la serie dall'inizio alla fine, il che è stato davvero difficile per me perché mi ha resto triste. Ma mi sono innamorata di nuovo di lei, perciò è stato bello".