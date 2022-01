Wolf Like Me: Il trailer ufficiale dello strano dramedy romantico con Josh Gad e Isla Fisher

News Serie TV

La nuova serie in streaming su Peacock dal 13 gennaio.

Fate attenzione quando decidete di far entrare una persona nella vostra vita. Potrebbe rivelarsi qualcosa di diverso. Per capire meglio cosa vogliamo dire, date un'occhiata al trailer ufficiale di Wolf Like Me, una nuova serie tv con Josh Gad e Isla Fisher in programmazione negli Stati Uniti dal 13 gennaio, sul servizio streaming Peacock.





La trama di Wolf Like Me

Scritto e diretto da Abe Forsythe, il dramedy con episodi da mezz'ora segue Gad nei panni di Gary, un "relitto emotivo" che, dopo la morte della moglie, sta facendo del suo meglio per provvedere alla figlia Emma. Un giorno, nelle circostanze peggiori, Gary conosce Mary (Fisher), una donna con un segreto che non può rivelare a nessuno. Ben presto, diventa chiaro che l'universo li ha uniti per una ragione. Non è chiaro quale, devono solo continuare a seguire i segni.

"Sono una persona complicata", dice Mary a Gary quando lui inizia a fare i conti con l'inafferrabilità della donna. Letterale, perché ogni volta che Gary si avvicina, Mary corre via a gambe levate. Qualcosa di brutto è accaduto nella sua vita, qualcosa che sembra avere a che fare con suo marito, ma più il tempo passa più le cose si fanno inquietanti, finché non la vediamo rinchiudere Gary in una cella.