Winx Club: Netflix annuncia l'adattamento live-action

Una delle serie animate italiane più famose nel mondo, Winx Club e le sue fatine prenderanno vita per la prima volta in una serie live-action destinata a un pubblico di giovani spettatori, adattamento della saga fantasy creata da Iginio Straffi del quale Netflix ha ordinato la produzione di un primo ciclo di episodi.

Stando alle prime informazioni diffuse dal servizio di video in streaming, che per il franchise ha già prodotto due stagioni dello spin-off animato World of Winx, la nuova serie vedrà le sei giovani eroine protagoniste perfezionare i loro poteri all'interno di una scuola di magia. Erik Barmack, vice presidente dei contenuti originali internazionali di Netflix, ha dichiarato in un comunicato: "Winx è un fenomeno globale e siamo entusiasti di rafforzare la nostra collaborazione con il Gruppo Rainbow per dare vita al prossimo capitolo della saga fantasy. Le celebri fatine diventeranno grandi insieme ai loro fan, si trasformeranno in reali eroine adolescenti e affronteranno temi più complessi in questa nuova serie live-action".

Straffi ha aggiunto: "Siamo molto felici di continuare questa collaborazione con Netflix lavorando insieme a progetti sempre più ambiziosi. Grazie ai suoi contenuti destinati al pubblico young adult, Netflix è stato in grado di arrivare al cuore degli spettatori di tutto il mondo. Non vediamo l'ora di vedere le Winx in questa nuova veste live-action".