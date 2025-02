Win or Lose, parte su Disney+ la prima serie originale Pixar, per raccontare la vita da più punti di vista: ecco il trailer

News Serie TV

La preparazione e le ansie di più personaggi, in previsione di una finale di softball: la Pixar esordisce nelle serie animate originali per Disney+ con Win or Lose. I primi due degli otto episodi totali sono disponibili dal 19 febbraio sulla piattaforma.

Dopo la felice sorpresa di Dream Productions, miniserie spin-off di Inside Out, la Pixar alza il tiro su Disney+ con Win or Lose, la sua prima serie a soggetto originale: i primi due episodi (su otto) sono disponibili dal 19 febbraio sulla piattaforma in streaming, con gli altri pubblicati singolarmente a cadenza settimanale fino al 2 aprile. Vi mostriamo il trailer ufficiale italiano di Win or Lose, poi cerchiamo di capire meglio come sia impostata e di cosa parli nello specifico. Data la struttura particolare del racconto, riteniamo più del solito che un giudizio si possa emettere solo a fine stagione.



Trailer Italiano: Il Trailer Ufficiale in Italiano della Serie Pixar su Disney+ - HD

Win or Lose, la proposta creativa Pixar per la sua serie su Disney+

Gli otto episodi in cui è articolata Win or Lose, ciascuno sui venti minuti di durata, sono incentrati a turno sui personaggi più coinvolti emotivamente in una finale di softball delle scuole medie: piccoli giocatori e giocatrici, un coach, un arbitro, una mamma e così via. Seguiamo i loro percorsi privati, influenzati dall'interazione con gli altri e dallo stesso ruolo che ci si aspetta abbiano nel motore drammatico della storia, appunto la partita: non solo il match in sé, ma i giorni che portano all'incontro.

Per un esempio concreto: la prima puntata è dedicata a Laurie, figlia del coach abbastanza impedita nel gioco, inibita dalle aspettative che prendono la forma di una creatura viscida e fatalista che la appesantisce, letteralmente, fino a schiacciarla. La seconda puntata ci racconta invece un altro dei personaggi che vediamo nel prologo, comune a tutti gli episodi ma con alcune variazioni, cioè l'arbitro Frank: single non convinto alla ricerca dell'anima gemella, ha rifiutato un legame stabile perché è abituato a difendersi dal mondo intero. Ma che senso ha erigere barriere anche di fronte alla felicità?

Ogni puntata si regge su alcune idee visive pensate appositamente per il personaggio raccontato: la grafica un po' inquietante dell'essere che perseguita Laurie o l'armatura azzurra che metaforicamente accompagna Frank nella sua vita (e nel suo episodio vediamo anche un mondo pixellato che rappresenta l'app di incontri alla quale si iscrive, controvoglia).

La serie si avvale della colonna sonora di Ramin Djawadi, arricchita da canzoni scritte da lui stesso con i CAMPFIRE. A scrivere e dirigere tutti gli episodi ci sono Carrie Hobson e Michael Yates, entrambi già story artist: la prima su Toy Story 4 ed Elemental, il secondo su Cars 3 e Soul. Leggi anche Dream Productions, la recensione della miniserie Pixar degna di un Inside Out 3