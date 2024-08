Win or Lose: Il trailer italiano della prima serie originale Pixar

News Serie TV

La nuova serie animata sarà disponibile in streaming su Disney+ a dicembre.

Un nuovo, meraviglioso e colorato mondo Pixar sta per prendere forma su Disney+ con Win or Lose, prima serie originale dell'amato e rivoluzionario studio di produzione dietro Toy Story, Gli incredibili e Inside Out. Al D23, l'evento annuale per i fan della Disney, è stato annunciato il suo arrivo sugli schermi a dicembre e ne è stato diffuso il primo trailer.

Win or Lose: La trama della serie animata Pixar

Scritta e diretta da Carrie Hobson (story artist di Toy Story 4 e Elemental) e Michael Yates, e prodotta dal veterano dei film Pixar David Lally, Win or Lose promette di rivelare come ci si sente nei panni di otto diversi personaggi - un gruppo di ragazzi insicuri, i loro genitori iperprotettivi, persino un arbitro innamorato - mentre si preparano per una partita del campionato di softball. Nella versione originale, Will Forte presta la sua voce all'allenatore della squadra.

Win or Lose precederà l'altra novità Pixar per Disney+ Dream Productions, attesa per il 2025. Spin-off del film di successo Inside Out, la serie animata si concentra sullo studio cinematografico dove i sogni di Riley vengono realizzati ogni notte nei tempi e nel budget previsti. Su Disney+ è già disponibile inoltre Monsters & Co. La serie - Lavori in corso!, basata sul lungometraggio omonimo e incentrata su Tylor Tuskmon, che uscito dalla Monsters University arriva alla Monsters & Co. per diventare Spaventatore... se non fosse che ora non ce n'è più bisogno.