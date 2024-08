Dream Productions: La serie spin-off di Inside Out si mostra in una foto

News Serie TV

All'evento per i fan D23 sono stati rivelati inoltre nuove dettagli.

Si intitola Dream Productions e sarà disponibile in streaming su Disney+ nel 2025. Stiamo parlando della nuova serie spin-off del fortunatissimo film d'animazione Disney Pixar Inside Out, della quale è stata mostrata una foto durante il D23.

Dream Productions: Tutto quello che sappiamo dello spin-off di Inside Out

Alla convention per i fan della Disney in corso ad Anaheim, in California, sono stati condivisi diversi dettagli che finora erano stati tenuti nascosti, inclusa la sinossi ufficiale dello spin-off. Dream Productions è ambientata tra il primo e il secondo Inside Out e "si concentra sullo studio cinematografico dove i sogni di Riley vengono realizzati ogni notte nei tempi e nel budget previsti". Lo sceneggiatore di Soul e Luca Mike Jones ha scritto e diretto i quattro episodi previsti, mentre nella versione originale il cast vocale include Amy Poehler, Kensington Tallman, Liza Lapira, Tony Hale, Lewis Black e Phyllis Smith, gli stessi dei film, ai quali si aggiungono Richard Ayoade, Maya Rudolph e Ally Maki.

Durante l'evento, in esclusiva per i presenti, è stata mostrata anche una sequenza in cui si vedeva Gioia fare un giro dello studio e accompagnare gli spettatori attraverso il processo di creazione di un sogno. L'ambiente era tanto caotico quanto si potrebbe immaginare, mentre le emozioni cercavano di realizzare il "prossimo sogno di successo" di Riley.

Dream Productions sarà la seconda serie animata di Disney+ basata su una proprietà Pixar dopo Monsters & Co. La serie - Lavori in corso!, della quale sono state già prodotte due stagioni. Inoltre, arriverà entro fine anno la prima serie originale Pixar, Win or Lose.