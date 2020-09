Willy, il principe di Bel-Air torna in tv! Peacock ordina 2 stagioni del remake in chiave drammatica

News Serie TV

L'annuncio di Will Smith in un video. La nuova serie si basa sul corto di Morgan Cooper.

Com'era facile aspettarsi, l'iniziativa di Will Smith di riportare sullo schermo le storie e i personaggi di Willy, il principe di Bel-Air, questa volta con un tono drammatico, non è passata inascoltata. Un mese dopo le prime notizie dello sviluppo di un remake della serie di culto degli anni '90 basato su Bel-Air, il corto capolavoro realizzato poco più di un anno fa dal film-maker Morgan Cooper, Smith, che ne sarà il produttore esecutivo, ha annunciato in un video condiviso su YouTube che il progetto è stato acquistato dal servizio di video in streaming Peacock, il quale ne ha subito ordinato due stagioni!

Bel-Air: I primi dettagli del remake

In un comunicato, Peacock descrive Bel-Air come "un drama serializzato con episodi da un'ora simile alla sitcom degli anni '90 Willy, il principe di Bel-Air", quindi "incentrato sulle stesse premesse originali: il viaggio complicato di Will dalle strade di West Philadelphia alle dimore recitante di Bel-Air. Con una visione re-immaginata, Bel-Air si immergerà più a fondo nei conflitti, nelle emozioni e nei pregiudizi intrinseci impossibili da esplorare completamente in una sitcom di 30 minuti, pur continuando a mostrare la spavalderia e gli altri aspetti della serie originale".

Willy, il principe di Bel-Air: il remake: Willy, il principe di Bel-Air: il remake in chiave drammatica è ufficiale - HD

Cooper co-scriverà la nuova serie con, udite udite, lo sceneggiatore di The Wire e Sons of Anarchy Chris Collins, scelto anche come showrunner, e ne sarà anche il regista e il produttore esecutivo con quest'ultimo e Smith. Curiosamente, l'ordine della serie a Peacock segue solo di una settimana l'annuncio della piattaforma concorrente HBO Max della realizzazione di uno speciale di Willy, il principe di Bel-Air con il cast riunito.

Il videomessaggio di Will Smith

"Abbiamo appena chiuso l'accordo con Peacock con l'ordine senza precedenti di due stagioni", dice Smith a Cooper e Collins nel video. "Lavoro in quest'ambiente da 30 anni, e una cosa simile non è mai successa. Hanno ordinato due stagioni complete di Bel-Air basandosi sulla qualità del materiale e del lavoro che avete svolto. Quindi, voglio congratularmi. Sono entusiasta".

Fonte Video: Canale Youtube Ufficiale di Will Smith