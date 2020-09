Willy, il principe di Bel-Air come Friends: HBO Max ordina uno speciale con il cast riunito

News Serie TV

Le riprese al via nei prossimi giorni, per un arrivo in tv a novembre.

Quello di Friends non sarà l'unico cast di un'iconica sitcom degli anni '90 a riunirsi su HBO Max. Il nuovo servizio di video in streaming ha annunciato che uno speciale, disponibile quest'autunno, riporterà davanti alla telecamera Will Smith e gli altri attori di Willy, il principe di Bel-Air. Insieme! Non sarà un nuovo episodio ma una reunion che, in occasione del trentesimo anniversario della serie, ne ripercorrerà la storia e l'impatto culturale avuto sin dal debutto nel 1990 su NBC.

Willy, il principe di Bel-Air: I dettagli della reunion

Con Smith, che in The Fresh Prince of Bel-Air ha interpretato l'omonimo teenager di Philadelphia trasferitosi a Bel Air, allo speciale prenderanno parte le ex co-star Tatyana Ali (Ashley), Karyn Parsons (Hilary), Joseph Marcell (Geoffrey), Daphne Maxwell Reid (la seconda zia Vivian), DJ Jazzy Jeff (Jazz) e ovviamente Alfonso Ribeiro (Carlton). Purtroppo, mancherà James Avery (l'amato zio Philip), mancato nel 2016 all'età di soli 68 anni in seguito alle complicazioni di un intervento al cuore.

Lo speciale, cui prenderanno parte anche diversi ospiti a sorpresa, sarà girato il 10 settembre, per un arrivo su HBO Max in prossimità del Ringraziamento. La regia è stata affidata a Marcus Raboyis, che non è stato uno dei registi della sitcom, mentre lo showrunner Rikki Hughes ne sarà il produttore esecutivo con Miguel Melendez, Lukas Kaiser e Brad Haugen. Nessuna parola nel frattempo sul possibile coinvolgimento di Janet Hubert, l'attrice che per prima interpretò Vivian e poi lasciò la serie a causa di un diverbio con Smith. Nel 2017, in occasione di una reunion del cast, l'assente Hubert disse: "Non ci sarà mai una vera reunion di Willy, il principe di Bel-Air. Non sono interessata a incontrare nessuna di quelle persone".

Il possibile ritorno in tv, con un remake

Willy, il principe di Bel-Air è stato un grande successo della tv americana (e non solo) degli anni '90. Da settimane si parla di un suo possibile ritorno in tv, sebbene con un remake molto diverso dalla serie originale. Risale infatti allo scorso mese la conferma dello sviluppo di un adattamento in chiave drammatica, prodotto da Smith insieme con Morgan Cooper, il film-maker che poco più di un anno fa ha attirato l'attenzione producendo di propria iniziativa il corto capolavoro Bel-Air.