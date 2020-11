Willy, il principe di Bel-Air: Il trailer e la data dello speciale in arrivo su HBO Max

News Serie TV

La reunion con il cast della serie al completo debutterà in streaming il 19 novembre.

Pronti a tornare a Bel-Air? Se i tempi per la tanto attesa reunion di Friends sono piuttosto lunghi, fortunatamente ci si può consolare con quella che riportato insieme su HBO Max, per la prima volta in 27 anni, il cast di Willy, il principe di Bel-Air, la popolare sitcom degli anni '90 con Will Smith. Il servizio di video in streaming di WarnerMedia ha diffuso il trailer e reso nota la data di uscita dello speciale, girato in occasione del trentesimo anniversario della serie.

Willy, il principe di Bel-Air: I dettagli della reunion

Lo speciale, girato lo scorso settembre negli studi della Warner Bros., arriverà in streaming negli Stati Uniti tra qualche giorno, il 19 novembre. Come si capisce dal trailer, insieme a Will Smith è stato coinvolto tutto il cast originale della serie formato da Tatyana Ali (Ashley), Karyn Parsons (Hilary), Joseph Marcell (Geoffrey), Daphne Maxwell Reid (la seconda zia Vivian), DJ Jazzy Jeff (Jazz) e Alfonso Ribeiro (Carlton). Torna anche Janet Hubert, l'attrice che per prima interpretò zia Vivian e poi lasciò la serie a causa di un diverbio con Will Smith. L'unico assente è purtroppo James Avery, il memorabile interprete del patriarca della famiglia Philip Banks, venuto a mancare nel 2013 ma che è ampiamente ricordato dagli ex colleghi. Riuniti in quello che è stato l'iconico soggiorno dei Banks, gli attori condividono ricordi e aneddoti legati alla serie.

Il ritorno di Willy, il principe di Bel-Air in tv: Il remake di Peacock

Sulla scia dell'anniversario della serie, qualche mese fa è stato ordinato a Peacock, altro servizio di video in streaming, il remake di Willy, il principe di Bel-Air. Intitolato Bel-Air, ripercorrerà le storie di Will (detto Willy, nella versione italiana) in chiave drammatica. Il progetto, di cui sono state già ordinate direttamente due stagioni, sarà scritto e diretto da Morgan Cooper con Smith coinvolto come produttore esecutivo e, partendo dalle stesse premesse della serie originale, racconterà "il viaggio complicato di Will dalle strade di West Philadelphia alle dimore recintate di Bel-Air".