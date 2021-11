Willy, il principe di Bel-Air: Ecco il primo teaser del remake, e c'è anche Will Smith

News Serie TV

La serie, un drama, arriverà sul servizio streaming Peacock nel 2022.

Se avete amato la sitcom degli anni '90 Willy, il principe di Bel-Air sarà capitato anche a voi, probabilmente senza accorgervene, di impararne la sigla a memoria. Ebbene, mettete le vostre conoscenze da parte perché la sigla di Bel-Air, il remake in chiave drammatica in lavorazione al servizio streaming Peacock, sarà diversa da come ricordavate, sebbene in certi aspetti vi sembrerà familiare. In attesa dell'arrivo in tv nel 2022, l'adattamento si mostra per la prima volta in un teaser che sembra esserne di fatto la sequenza dei crediti di apertura.

"Questa è una storia... su come la mia vita sia stata capovolta... sottosopra sia finita", dice una voce in sottofondo nella clip. La voce è quella di Will Smith, il protagonista di Willy, il principe di Bel-Air, coinvolto nel remake come produttore esecutivo. Nel frattempo, le immagini sullo schermo ritraggono il nuovo Will, interpretato dall'esordiente Jabari Banks, che, oltre ad avere lo stesso cognome della famiglia che accoglie il suo personaggio, come lui viene da West Philadelphia. Lo si vede sprofondare nelle acque di una piscina. Un tuffo nell'ignoto, dove lo attendono cose belle, ma anche sfide e tentazioni. "Ho guardato il mio regno... finalmente ero lì... per sedermi sul mio trono" aggiunge Smith, mentre il principe di Bel-Air indossa la sua corona al posto del cappellino giallo.

La trama e il cast di Bel-Air

Basata sul corto capolavoro realizzato nel 2019 dal filmmaker Morgan Cooper, scritta da T.J. Brady e Rasheed Newson (The Chi, The 100) e diretta da Cooper, anche uno dei produttori esecutivi, Bel-Air è un drama serializzato con episodi da un'ora incentrato sulle stesse premesse della serie originale: il viaggio complicato di Will dalle strade di West Philadelphia alle dimore recitante di Bel-Air. Con una visione re-immaginata, la serie si immerge più a fondo nei conflitti, nelle emozioni e nei pregiudizi intrinseci impossibili da esplorare completamente in una sitcom di 30 minuti, pur continuando a mostrare la sua spavalderia e gli altri aspetti che l'hanno fatta amare così tanto.

Accanto a Banks recitano Adrian Holmes (Arrow) nel ruolo di Phillip Banks, il patriarca della famiglia che, accogliendolo, sottrae Will a una vita violenta e pericolosa; Cassandra Freeman (The Enemy Within) di sua moglie Vivian; Olly Sholotan, Coco Jones (Buona fortuna Charlie) e Akira Akbar (Captain Marvel) di Carlton, Hilary e Ashley, i figli di Phil e Viv e i cugini di Will; Jimmy Akingbola (Holby City) del maggiordomo Geoffrey, pungente figura in casa Banks; e Jordan L. Jones (Rel) e Simone Joy Jones (La direttrice) di Jazz e Lisa, il migliore amico e l'interesse amoroso di Will.

"Al suo centro, Bel-Air è una storia di formazione che celebra la forza e l'amore di una famiglia nera", hanno dichiarato Brady e Newson in un comunicato. "Siamo rimasti fedeli alla premessa originale. Tuttavia, la nostra nuova serie porta Will e la famiglia Banks nel mondo come lo conosciamo oggi. È stato incredibile dare vita a questi personaggi iconici mentre attingevamo al polso culturale della nostra epoca. La serie è stata in tante cose il tessuto della nostra educazione, legata ai ricordi e alla gioia di vederci rappresentati in tv, quindi è importante per noi rispettare la sua eredità".