Se Willy il principe di Bel-Air fosse un drama: Il trailer capolavoro

A distanza di oltre vent'anni dall'ultimo episodio, Willy, il principe di Bel-Air continua a essere venerata dai suoi fan. La sitcom seguiva un giovanissimo Will Smith nei panni di un tormentato adolescente del ghetto di Filadelfia spedito dai ricchi zii di Bel-Air nel tentativo di tenerlo lontano dai guai. Una premessa che starebbe bene anche a un racconto dai toni più cupi, avrà pensato il film-maker Morgan Cooper, un grande fan delle storie di Willy, il quale di spontanea iniziativa ne ha realizzato un trailer con risultati sorprendenti.

Intitolata semplicemente Bel-Air, la versione in chiave drammatica della serie di culto creata da Benny Medina e Jeff Pollack è ambientata nei giorni nostri e in pochi minuti sfiora problematiche che nella serie originale erano ben visibili ma, se non relegate sullo sfondo, erano state affrontate giustamente con ironia, come per esempio le bande criminali, la brutalità della polizia e la disuguaglianza economica. "Come la maggior parte dei ragazzi degli Anni '90, sono cresciuto guardando Willy, il principe di Bel-Air. Anche da ragazzo, ho sempre pensato che ci fosse di più nella storia... Così, ho deciso di fare tutto questo", ha scritto Cooper su Twitter.

Il corto, nel quale il ruolo di Willy è interpretato da Jerry Madison, ha attirato velocemente l'attenzione della platea di Internet e dei media, sfiorando in queste ore il milione di visualizzazioni. Commentando il successo della sua iniziativa a Okayplayer, Cooper ha confermato che il video è stato visto anche da Smith. Ha aggiunto poi che ci sono voluti sei mesi per realizzarlo, in collaborazione con Sun Squared Media, e che è stato girato a Kansas City, sua città natale. Il resto del cast include Granvile O'Neal (nel ruolo dello Zio Phil), Kira Ashby (Zia Viv), Jelani Talib (Carlton), Sada K. (Hilary) e Khrystal Coppage (Ashley).