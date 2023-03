Willow, arriva la rettifica dello showrunner: La serie non è stata cancellata ma solo "congelata"

News Serie TV

Lo showrunner di Willow Jonathan Kasdan ha voluto mettere le cose in chiaro in una lunga lettera ai fan su Twitter: la serie fantasy potrebbe ancora tornare con una seconda stagione, prima o poi.

Willow potrebbe tornare con una seconda stagione, dopotutto. Solo poche ore fa vi abbiamo dato la notizia della cancellazione da parte di Disney+ della serie sequel del film fantasy Willow, dopo una sola stagione. Ma oggi lo showrunner della serie Jonathan Kasdan ha voluto fare una precisazione condividendo una lunga lettera con i fan su Twitter. Mostrandosi particolarmente ottimista, lo sceneggiatore ha sottolineato come il fantasy con Warwick Davis nei panni dello stregone Willow Ufgood, arrivato oltre 30 anni dopo l'omonimo film, non sia stato completamente cancellato ma solo messo in pausa, congelato in attesa di tempi migliori.

Willow 2 potrebbe arrivare (prima o poi)

Nel post che vedete qui sotto Kasdan ha contestato la notizia riportata da tutte le testate, a partire dall'autorevole Deadline, che parlavano di cancellazione di Willow. Ha precisato che le cose non sarebbero così definitive come è stato detto e che, in sostanza, la serie è stata soltanto messa in pausa a tempo indeterminato. Alla luce dei recenti grandi cambiamenti nel settore dello streaming - scrive - è diventato evidente che le riprese della seconda stagione di Willow non sarebbero iniziate nei prossimi 12 mesi. Così si è deciso di "liberare" le star della serie dagli obblighi dei loro contratti per consentire loro di impegnarsi in altri progetti.

Le parole dello showrunner di Willow

"Non vorremmo niente di più che fare una seconda stagione all'altezza delle aspettative e della storia che stiamo raccontando. Stiamo entrando in pre-produzione? No. Non adesso. Significa che non lo faremo? Assolutamente no", ha scritto lo showrunner ricordando casi di serie che sono tornate in tv anche molti anni dopo le loro cancellazioni come Party Down, tornata 13 anni dopo con una terza stagione, o di serie che hanno affrontato una lunga pausa tra una stagione e l'altra, come Atlanta o Curb Your Enthusiasm. Infine, Kasdan ha condiviso una foto dove si intravedono tre volumi di libri alludendo, forse, che la storia di Willow che aveva in mente prevedeva tre stagioni, in parte già scritte.

La serie, d'altronde, ha ricevuto una buona accoglienza da una buona parte di critici e di fan e non ci stupirebbe se Disney+ decidesse di ripescarla dal cassetto tra qualche anno. La lettera di Kasdan suggerisce che ci sono ancora speranze e che Willow, come molti franchise, potrebbe ancora avere qualcosa da dire.