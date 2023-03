Willow: Disney+ cancella la serie dopo una sola stagione

News Serie TV

Le nuove avventure dello stregone Willow finiscono qui: la serie sequel del film fantasy con Warwick Davis non avrà una seconda stagione.

Il ritorno di Willow, oltre trent'anni dopo l'omonimo film fantasy del 1988 che era diventato un piccolo cult, è durato poco. Disney+ ha cancellato la serie sequel, che aveva riportato Warwick Davis nei panni del potente stregone del titolo, dopo una sola stagione.

Willow, la trama: L'avventura finisce qui

Anni dopo aver salvato la neonata imperatrice Elora Danan, distrutto una regina malvagia e bandito le forze dell'oscurità, nella serie sequel Willow è tornato per guidare un improbabile gruppo di giovani eroi in una pericolosa missione alla scoperta di un mondo magico tra stregoni, troll e altre creature mistiche. Hanno affiancato Davis in questa nuova avventura gli attori Ellie Bamber, Ruby Cruz, Erin Kellyman, Tony Revolori, Amar Chadha-Patel, Dempsey Bryk e Joanne Whalley. La serie, arrivata in streaming su Disney+ lo scorso novembre, è proseguita con 8 episodi fino all'11 gennaio.

I tagli ai costi di Disney+

Willow era stata ben accolta sia dalla critica che dal pubblico che avevano lodato, in particolar modo, un certo ritorno al genere fantasy puro per famiglie. Ma questo non è bastato per convincere Disney+ a ordinare una seconda stagione. La cancellazione della serie rientra in un piano più ampio di taglio dei costi dei contenuti in streaming annunciato proprio qualche giorno fa dal CEO della Disney Bob Iger. Segue le cancellazioni recenti di Cambio di direzione e Stoffa da campioni - Cambio di gioco dopo due stagioni lasciando presagire che le altre serie in catalogo ancora non rinnovate(e che non siano dei franchise Marvel e Star Wars) sono tutte a rischio.