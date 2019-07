Will & Grace: Il revival si concluderà con la prossima stagione

News Serie TV

La sitcom tornerà nel 2020 con 18 nuovi episodi, gli ultimi.

Will, Grace, Jack e Karen stanno per fare l'inchino, di nuovo. Gli ideatori di Will & Grace David Kohan e Max Mutchnick hanno annunciato che la prossima stagione della popolare sitcom LGBTQ, la terza del revival e l'undicesima dal suo esordio nel lontano 1998, sarà l'ultima.

"Pensiamo degli episodi del revival di Will & Grace la stessa cosa che Karen Walker pensa dei Martini: 51 non sono abbastanza, 53 sono troppi", spiegano Kohan, Mutchnick e il produttore esecutivo James Burrows in un comunicato. "Ecco perché, dopo esserci consultati con il cast, abbiamo deciso tutti insieme che questa sarà l'ultima stagione della serie".

Will & Grace si era conclusa una prima volta nel 2005, prima di essere riportata in tv da NBC nel 2017. Il ritorno dei suoi iconici personaggi è stato accolto con grande entusiasmo dal pubblico (10,2 milioni di spettatori e il 3.0 di rating in occasione del rilancio), ma episodio dopo episodio questo sentimento si è progressivamente raffreddato, fino ai 2,9 milioni di spettatori e allo 0.7 di rating dell'ultima puntata in onda. Anche per questo motivo, la terza stagione è stata posticipata dalla rete alle meno competitiva midseason, ovvero alla prima metà del 2020.

L'annuncio della conclusione di Will & Grace è stata commentata da ciascuna delle star con un messaggio via social network. Debra Messing, che ha condiviso una divertente foto in cui lei, i colleghi e i produttori si fingono in lacrime, ha scritto: "Siamo stati molto fortunati ad aver avuto l'opportunità di riunirci e rifare questo show. Dovevano essere solo 10 episodi, ma grazie a voi, i fan, sono diventati 3 anni. Un miracolo. Ci stiamo tutti impegnando per rendere questa stagione la migliore di sempre e concludere la storia di Will, Grace, Jack e Karen in un modo che sia significativo e giusto. Grazie NBC e Bob Greenblatt per averci rimesso insieme. Siamo stati viziati, ancora una volta, da sceneggiatori e produttori brillanti, e dalla troupe migliore in città. Vi amo tutti".

Eric McCormack ha scritto invece: "La concluderemo come l'abbiamo cominciata: con amore, gratitudine... e alle nostre condizioni. La stagione 3 di Will & Grace (beh, la stagione 11) sarà il nostro gran finale... e sarà fantastica!". Sean Hayes ha fatto sapere "a tutti coloro che hanno visto la serie originale e a tutti quelli che hanno incoraggiato questo revival" che "lo abbiamo fatto per voi. Vi amo tutti". Megan Mullally ha scritto infine: "Il nostro piccolo sketch sta per finire... di nuovo! Un enorme ringraziamento a tutti i fan e a tutte le persone di Will & Grace per aver reso questo revival una realtà. Stiamo girando la terza stagione proprio ora e tutti i 18 episodi andranno in onda su NBC nel 2020. Ci vediamo presto e grazie di nuovo per aver supportato Will & Grace".