Will & Grace: Il revival già rinnovato per una terza stagione

Una bella notizia per festeggiare il 20° anniversario di Will & Grace: a pochi giorni dalla conclusione del ciclo inaugurale del revival, NBC ha fatto sapere non solo di aver prolungato da 13 a 18 l'ordine di episodi per la già annunciata seconda stagione, anche di aver dato l'okay alla produzione di una terza stagione, anch'essa di 18 episodi.

Con questo nuovo ordine, la permanenza in tv di Will, Grace, Jack e Karen (interpretati da Eric McCormack, Debra Messing, Sean Hayes e Megan Mullally) è garantita fino alla primavera del 2020. "Per quanto mi riguarda, non ne ho mai abbastanza di Will & Grace e tutti questi altri episodi sono musica per le mie orecchie", ha commentato il presidente di NBC Robert Greenblatt in un comunicato. "Siamo eternamente grati che Debra, Eric, Sean e Megan provino lo stesso e abbiano voluto andare avanti. Sono sopraffatto dalla risposta euforica che il revival ha ricevuto dalla stampa e dal pubblico, e di questo il merito va all'impareggiabile team di sceneggiatori di Max Mutchnick e David Kohan, così come alla brillante regia di Jimmy Burrows, per continuare a confezionare una delle migliori serie in tv".

Negli Stati Uniti, Will & Grace sta riunendo complessivamente una media di 9,8 milioni di spettatori ogni settimana, con un rating nel target demografico 18-49 del 3.1. Si tratta della comedy più seguita di NBC. In Italia, la programmazione prosegue in anteprima esclusiva su Premium Joi ogni venerdì alle ore 21:20.