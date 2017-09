Will & Grace: I nuovi episodi su Premium Joi dal 29 settembre

Will, Grace, Karen e Jack stanno tornando. Anche in Italia! Oltre un decennio dopo la sua ultima volta in tv, Will & Grace, la sitcom che ha divertito milioni di spettatori, segnato il costume e conquistato 51 premi, torna con una sfolgorante nuova stagione, che Joi, il canale incorrect di Premium Mediaset, proporrà in contemporanea con gli Stati Uniti.

Mentre oltreoceano il debutto è fissato per il 28 settembre, i fan italiani potranno appassionarsi nuovamente alle avventure quotidiane degli amati personaggi interpretati da Eric McCormack, Debra Messing, Megan Mullally e Sean Hayes sin dal giorno successivo, venerdì 29 settembre, con la versione sottotitolata dell'ultimo episodio, in onda sia alle 3:30 del mattino, a mezz'ora dalla messa in onda statunitense, sia alle 22.00. Per esigenze di doppiaggio, la versione in lingua italiana andrà in onda invece dal 13 ottobre, ogni venerdì alle 21:15.

Uno dei revival più attesi delle ultime stagioni, tale da aver incoraggiato la rete americana NBC a prolungare l'ordine iniziale di episodi prima da 10 a 12 e successivamente da 12 a 16, Will & Grace tornerà anche nel 2018 con un ulteriore ciclo di 13 episodi. I dettagli della trama sono tenuti sotto chiave, ma è stato anticipato che questa non terrà conto del controverso finale del 2006, nel quale gli inseparabili Will e Grace presero tristemente le distanze l'uno dall'altra formando una propria nuova famiglia con Vince (Bobby Cannavale) e Leo (Harry Connick Jr.) rispettivamente. Personaggi questi ultimi che, tuttavia, torneranno nei nuovi episodi.