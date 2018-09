Will & Grace: Chi sta per sposarsi? Lo chiede il promo della nuova stagione

"Essere single fa tanto stagione passata". Con queste parole, e le immagini di una corsa sfrenata verso il lancio del bouquet, il nuovo video diffuso da NBC per promuovere il secondo ciclo di episodi del revival di Will & Grace anticipa importanti novità nelle vite sentimentali di Will, Grace, Jack e/o Karen. E la domanda non è se qualcuno convolerà a nozze, ma chi loro (ri)vivrà il magico momento.

L'ultima volta che siamo stati in loro compagnia, Jack aveva accettato una proposta di matrimonio dal suo nuovo fidanzato, Estefan. I due sembrerebbero dunque i candidati ideali, sebbene raramente Jack si sia mostrato come il tipo d'uomo da relazione stabile in passato. Non dimentichiamo poi che c'è stato un avvicinamento tra il papà di Grace e la mamma di Will, nulla per cui i due abbiano fatto salti di gioia, mentre le ultime notizie hanno fatto sapere che Alec Baldwin tornerà a vestire i panni di Malcolm, la vecchia fiamma di Karen (e poco importa che lei sia tecnicamente già sposata); che la star di White Collar Matt Bomer è stata ingaggiata come il nuovo interesse amoroso di Will, e che il veterano di Friends David Schwimmer ricorrerà nei panni del nuovo amore di Grace.

Le prime risposte arriveranno evidentemente dal 4 ottobre, quando Will & Grace tornerà su NBC con la nuova stagione, la decima da quando la popolare sitcom è in onda.