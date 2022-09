Whoopi Goldberg dura contro i razzisti che hanno criticato Il Signore degli Anelli e House of the Dragon, il video

News Serie TV

L'attrice ha affrontato la questione nel suo programma televisivo The View: "Mi state dicendo che le persone nere non possono essere neanche personaggi di fantasia?"

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere e House of the Dragon hanno una nuova alleata contro gli spettatori che si sono lamentati di alcune scelte di casting, in particolare degli attori neri scelti per interpretare personaggi di cui nelle opere di J.R.R. Tolkien e di George R.R. Martin non viene specificata l'etnia ma che canonicamente sarebbero bianchi. Whoopi Goldberg, durante il suo talk show The View in onda negli Stati Uniti su ABC, si è scagliata contro i troll razzisti che soprattutto nelle ultime settimane hanno criticato attori come Ismael Cruz Cordova e Steve Toussaint, rispettivamente l'elfo Arondir ne Gli Anelli del Potere (disponibile su Prime Video) e Lord Corlys Velaryon in House of the Dragon (disponibile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, in contemporanea con gli Stati Uniti). Ascoltate cosa ha detto guardando il suo intervento nel video qui sotto.

Il Signore degli Anelli e House of the Dragon difese da Whoopi Goldberg

“Voglio iniziare dicendo che questi personaggi non sono reali, ok?" ha esordito Goldberg ricordando che le serie in questione sono pur sempre opere di fantasia. “La nuova serie de Il Signore degli Anelli, Gli Anelli del Potere e il prequel de Il Trono di Spade, House of the Dragon sono entrambi grandi successi, ma non esistono nel mondo reale. Ok? Non ci sono draghi, non ci sono hobbit che conoscete, lo sapete". Poi l'affondo: "Mi state dicendo che le persone nere non possono essere neanche personaggi di fantasia? Non so se c'è un club hobbit, non so se protesteranno. Ma gente, cosa c'è che non va in voi?".

Nella discussione è poi intervenuta l'ospite Sunny Hostin, avvocata, giornalista e nota conduttrice televisivo americana la quale ha fatto notare che la critica che i troll fanno alle due serie riguarda il fatto che certe scelte tradirebbero il materiale originale. "È affascinante che per loro i draghi vanno bene, persone che nascono con i capelli già bianchi e gli occhi viola sono una cosa normale ma i neri no, i neri sono una cosa troppo lontana", ha detto sarcasticamente Hostin.

"Vorremmo vedere più persone rappresentate anche nella fantasia"

Goldberg ha poi immaginato che i troll potrebbero "perdere la testa" quando vedranno la nuova Sirenetta che sarà interpretata da Halle Bailey, un'attrice nera. “Ci sono sirene di ogni tipo. E sai perché possono esserci? Perché questo è il mondo che vorremmo vedere”, ha aggiunto l'attrice. “Vorremmo vedere quante più persone rappresentate anche nella fantasia. Quindi tutti voi che avete problemi perché ci sono gli hobbit neri, trovatevi un lavoro! Riconsiderate le vostre priorità perché siete concentrati sulle cose sbagliate".