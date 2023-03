White House Plumbers: Il trailer ufficiale della miniserie HBO che ripercorre lo scandalo Watergate

News Serie TV

Il cast stellare della serie, in arrivo negli Stati Uniti il 1° maggio, comprende Woody Harrelson, Justin Theroux, Lena Headey, Judy Greer e molti altri.

Sono trascorsi più di 50 anni da quando lo scandalo Watergate risuonò in tutto il mondo segnando un prima e un dopo sia nella politica americana che nel mondo del giornalismo. Eppure continua ad affascinare autori, sceneggiatori e spettatori. White House Plumbers, in arrivo su HBO negli Stati Uniti il 1° maggio (in Italia non è stata ancora annunciata), è l'ultima miniserie che racconterà questo importante evento storico. Lo farà però da un nuovo punto di vista: quello dei cosiddetti "idraulici della Casa Bianca", cioè i consiglieri che cercarono di salvare a tutti i costi il Presidente Richard Nixon durante il Watergate ma fallirono nell'impresa. Ecco il trailer ufficiale della miniserie diffuso da HBO.

White House Plumbers: La trama

White House Plumbers è scritta da Alex Gregori e Peter Huyck e diretta da David Mandel (tutti ex produttori esecutivi di Veep). In cinque episodi racconta la storia di quei consiglieri zelanti che si schierarono dalla parte di Nixon durante lo scandalo Watergate facendo però accidentalmente cadere proprio il presidente che cercavano a tutti i costi di proteggere. Al centro del racconto, basato parzialmente sulle registrazioni raccolte nel libro Integrity di Egil 'Bud' Krogh (personaggio presente nella serie e interpretato da Rich Sommer) e Matthew Krogh, ci sono l'ex agente della CIA E. Howard Hunt (Woody Harrelson) e l'ex agente dell'FBI G. Gordon Liddy (Justin Theroux). "Il presidente è un brav'uomo", Dice Gordon Liddy a E. Howard Hunt nel trailer aggiungendo: "Tra me e te, mi preoccupo per alcune delle persone di cui si circonda".

Il cast stellare

Il ricchissimo cast include anche Lena Headey (Il Trono di Spade) nei panni di Dorothy Hunt, Domhnall Gleeson (The Patient) nei panni del consigliere della Casa Bianca di Nixon John Dean, Ike Barinholtz (The Mindy Project), Kathleen Turner (Il metodo Kominsky), Judy Greer (Reboot) nei panni di Fran Liddy, Kiernan Shipka (Le terrificanti avventure di Sabrina) come Kevan Turner, David Krumholtz (Numb3rs), Tony Plana (Room 104) come Eugenio "Muscolito" Martinez, Kathleen Turner (Il Metodo Kominsky) nel ruolo di Dita Beard. E ancora Toby Huss (Blonde) nei panni di James McCord, Kim Coates (Sons of Anarchy) nei panni di Frank Sturgis, Yul Vazquez (Books of Blood) nei panni di Bernard "Macho" Barker, Alexis Valdés (Natural Born Narco) come Felipe De Diego, Nelson Ascencio (Gordita Chronicles), Zoe Levin (Bonding) e Liam James (Deadly Class).