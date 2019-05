Whiskey Cavalier: ABC potrebbe riportare in onda la serie recentemente cancellata

Cancellata lo scorso 12 maggio dopo una sola stagione, Whiskey Cavalier potrebbe avere una seconda possibilità ad ABC. Una fonte vicina alla rete rivela che quest'ultima sta valutando la fattibilità di ribaltare la propria decisione, rinnovando la serie con Scott Foley e Lauren Cohan per un secondo ciclo di episodi.

Le conversazioni sono in corso e una decisione dovrebbe arrivare in tempi brevi, probabilmente già entro la fine della settimana. A favorire l'accordo potrebbero essere le più recenti medie d'ascolto, costantemente in risalita dopo la cancellazione della serie, fino al vero e proprio boom del finale - 3,6 milioni di spettatori e lo 0.7 di rating nel target demografico 18-49, il 43 e 59 per cento in più rispetto alla settimana precedente - sebbene andato in onda dopo l'evento di grande successo Live in Front of a Studio Audience: Norman Lear's All in the Family e The Jeffersons, che ha scritto una grande pagina di storia della televisione americana.

Prima della messa in onda del finale, il produttore esecutivo Bill Lawrence aveva incoraggiato i fan a fare la differenza pubblicando questo messaggio su Twitter: "Questa sera, grande finale di stagione per Whiskey Cavalier. Magari gli darete un'occhiata? Rendete questo un finale di stagione e non un finale di serie. Così, per dire".