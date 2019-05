Whiskey Cavalier: ABC non cambia idea, la serie resta cancellata

Non c'è alcuna speranza di rivedere gli agenti Will Chase e Frankie Trowbridge in azione. Si sono concluse con un nulla di fatto le conversazioni avviate nei giorni scorsi per valutare la fattibilità di un ritorno in tv di Whiskey Cavalier, cancellata da ABC lo scorso 12 maggio.

Lo rivela l'ideatore e showrunner David Hemingson con una serie di messaggi su Twitter: "Amici: ho appena ricevuto la triste notizia che ABC ha rinunciato. Whiskey Cavalier è totalmente e definitivamente cancellata. Grazie mille per i vostri sforzi a nome di tutti noi. Non ci sono parole per esprimere la gratitudine per il supporto ricevuto. È molto doloroso dire addio a questa serie e al nostro straordinario cast, ma sapere che abbiamo fatto qualcosa che vi è piaciuto - e che credo possa superare la prova del tempo - è consolatorio".

Con Scott Foley e Lauren Cohan, Whiskey Cavalier ha raccontato le avventure di un agente dell'FBI e della sua nuova partner, una tosta agente operativa della CIA, che insieme guidano una squadra di spie. A giudicare dalle medie d'ascolto, la serie non ha conquistato il pubblico americano, sebbene queste erano migliorate in modo sensibile dopo la cancellazione, al punto che ABC aveva messo in dubbio la propria decisione.