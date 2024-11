What If...? torna a dicembre con la stagione conclusiva: Il trailer ufficiale

News Serie TV

Gli ultimi episodi della serie animata Marvel saranno in streaming su Disney+ dal 22 dicembre.

"Questa è un'occasione per noi. Dubito che ne avremo altre". Proprio così, Sam Wilson. La terza stagione di What If...?, disponibile in streaming su Disney+ dal 22 dicembre, con un nuovo episodio ogni giorno per otto giorni, sarà l'ultima per la serie animata targata Marvel. Il trailer ufficiale offre un assaggio delle sfide e delle battaglie che attendono i nostri amati eroi, incluso il nuovo Captain America dell'MCU.

Trailer: Stagione 3 - Trailer Ufficiale in Italiano della Serie Marvel di Disney + - HD

What If...? Cosa ci aspetta nella stagione finale

Nella terza e ultima stagione di What If...?, culmine dell'avventura attraverso il multiverso, il pubblico vedrà i personaggi compiere scelte inaspettate che trasformeranno i loro mondi in spettacolari versioni alternative dell'MCU. L'Osservatore li guiderà durante otto episodi conclusivi che attraverseranno nuovi generi e straordinari eventi e introdurranno nuovi incredibili personaggi. Oltre a Sam Wilson, il trailer mostra Tempesta con in pugno Mjolnir, Moon Knight, Shang Chi, Visione Bianco, Ironheart, Scarlet Witch, Soldato d'Inverno/Bucky Barnes, Hulk/Bruce Banner, Red Guardian, Captain Peggy Carter, Agatha Harkness, Monica Rambeau e molti altri.

Il trailer mostra anche alcune sequenze di Go-Avengers: Heroes of the Gamma War, l'episodio incentrato sui mech annunciato la scorsa estate al D23. Parlando della terza stagione, Brad Winderbaum, a capo dei progetti televisivi, streaming e dell'animazione dei Marvel Studios, ha detto: "Sembra il completamento di una trilogia. Ci porta in luoghi che non ti aspetteresti mai. Va oltre le prime due stagioni nella sua esplorazione del multiverso. Coinvolge personaggi molto inaspettati e ha quello che penso sia un culmine estremamente toccante e molto soddisfacente per Uatu l'Osservatore".