Westworld: James Marsden tornerà nella stagione 4

I nuovi episodi della serie tv sci-fi in onda su Sky Atlantic e in streaming su NOW dal 4 luglio.

I fan di Westworld saranno felici di sapere che uno dei primi residenti incontrati nella serie di fantascienza (nell'ormai lontano 2016) tornerà nell'imminente quarta stagione. In occasione dell'ATX Television Festival di Austin, in Texas, i produttori hanno annunciato che James Marsden apparirà negli episodi in onda dal 4 luglio, in Italia su Sky Atlantic e in streaming su NOW.

Westworld 4: Il ritorno di James Marsden

Un membro del cast durante le prime due stagioni, Marsden è stato uno degli ospiti a sorpresa del panel. Né lui né la co-ideatrice Lisa Joy né la produttrice esecutiva Alison Schapker hanno condiviso ulteriori dettagli di quello che l'attore combinerà nella quarta stagione. Come gli spettatori ricorderanno, l'ultima volta Marsden ha interpretato Teddy Flood, un pistolero che torna a Sweetwater per cercare Dolores (Evan Rachel Wood), nella speranza di riprendere la loro relazione, diventando un suo fidato compagno e aiutante agli inizi della sua ribellione.

La stagione 4 di Westworld sarà ambientata parzialmente a New York City. Joy ha anticipato che in questi episodi Wood interpreterà un nuovo personaggio. Tutto quello che possiamo sapere per ora è che si chiama Christina ed è una scrittrice.