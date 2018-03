Westworld: Il trailer ufficiale della stagione 2 svela il parco ShogunWorld

Si è scoperta solo di recente l'esistenza di altri cinque parchi in aggiunta a quello del Selvaggio West che la raffinata serie di fantascienza Westworld ha ritratto nei suoi primi 10 episodi. Il trailer ufficiale della stagione 2 appena diffuso da HBO ne svela brevemente un altro, ShogunWorld, ambientato com'era già noto nel Giappone Feudale.

La clip di oltre due minuti, che ricorda agli appassionati il ritorno in tv il 22 aprile, in Italia dal 30 successivo su Sky Atlantic (dal 23 con la versione originale sottotitolata), rivela anche che l'attrice giapponese nominata all'Oscar Rinko Kikuchi (Babel) avrà un ruolo in questi nuovi 10 episodi - Akane, apparentemente una geisha del misterioso ShogunWorld. Per il resto, le immagini - accompagnate musicalmente da una versione orchestrale di Heart-Shaped Box dei Nirvana composta da Ramin Djawadi - mostrano alcuni frangenti delle diverse linee temporali, incluso uno con la versione più giovane dell'Uomo in Nero interpretata da Jimmi Simpson, e altri più difficili da decifrare, come i fotogrammi che ritraggono la stampa 3D di un oggetto rosso.