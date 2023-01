Westworld: I fan creano un sito web per salvare la serie cancellata da HBO

News Serie TV

Gli appassionati di Westworld non si arrendono e sperano che il drama sci-fi creato da Jonathan Nolan e Lisa Joy possa avere un degno finale.

Una delle cancellazioni più controverse del 2022 è stata sicuramente quella di Westworld. La serie di fantascienza creata da Jonathan Nolan e Lisa Joy è stata infatti cancellata dopo 4 stagioni senza troppe cerimonie e senza una motivazione ufficiale lo scorso novembre da HBO (forse anche come risultato della recente fusione tra Warner Bros. e Discovery). Questo nonostante nelle intenzioni dei creatori ci fosse una quinta stagione che sarebbe stata l'ultima e avrebbe chiuso tutte le storie rispondendo alle molte domande poste dalle stagioni precedenti. I fan più fedeli dello show non vogliono proprio arrendersi alla cancellazione, soprattutto visto l'audace cliffhanger che ha chiuso la stagione 4. È nato così un sito web, chiamato semplicemente Save Westworld, grazie al quale si può firmare una petizione per riportare in vita la serie, ripercorrerne la storia e i colpi di scena e rimanere aggiornati sulle ultime notizie.

Save Westworld: Il sito web per salvare la serie di fantascienza

I creatori del sito web si rivolgono ai fan della serie incoraggiandoli a condividere la notizia sui social e sollecitando anche "feste a tema" su Twitter per celebrare lo show e l'impatto che ha avuto sugli appassionati di fantascienza. "Invitiamo ogni persona che ama Westworld a unirsi al movimento condividendo il sito web, firmando la petizione e facendo rumore sui social media usando l'hashtag #savewestworld. Le 'feste' saranno un'opportunità per i fan di riunirsi dopo questa deludente decisione di HBO di cancellare lo show. L'interazione sarà al centro di questi eventi virtuali", si legge sul sito dedicato.

Le dichiarazioni degli showrunner

"Avevamo sempre programmato di terminare la serie la prossima stagione", ha detto Lisa Joy a TheWrap intervistata recentemente. “Sapete, abbiamo sempre pensato che Westworld dovesse chiudere il cerchio e tornare in Occidente. Ma con Dolores, che era solo una giocatrice nei giochi di altre persone, e finalmente riesce a scrivere la sua storia. Solo per chiudere un sacco di cose che abbiamo visto prima come il flashforward con L'uomo in nero e tutto il resto, quindi abbiamo un piano per la quinta stagione. Ma sai, la vita a volte prepara altri piani Quindi speriamo solo per il meglio"

Una stagione 5 di Westworld: C'è speranza?

HBO, nota per le sue serie di qualità e ad alto budget, raramente torna sui suoi passi dopo aver cancellato una sua serie. Westworld potrebbe rivelarsi però l'eccezione a questa regola, visto che la petizione per salvare lo show ha raccolto quasi 17mila firme dal 30 dicembre a oggi. I dirigenti di HBO, tuttavia, dovrebbero essere in grado di giustificare l'elevato budget al fronte degli ascolti che nella quarta stagione sono calati drasticamente. Come accaduto a un'altra serie di casa Warner Bros., Lucifer, l'unica speranza per Westworld potrebbe arrivare da un'altra rete o servizio di video in streaming interessati a salvare la serie. In questo, come sappiamo, giocano un ruolo importantissimo i fan. Quindi il nostro consiglio è di farvi sentire se anche voi sognate un finale degno per una serie innovativa che ha sicuramente segnato il panorama televisivo degli ultimi anni.