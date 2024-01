News Serie TV

Evan Rachel Wood voleva scoprire come finisce Westworld, serie cancellata dopo quattro stagioni, ma gli ideatori hanno preferito non condividere quell'informazione neppure con la loro star.

Westworld non vedrà (almeno per il momento) la realizzazione di una quinta stagione che avrebbe messo la parola fine sulla storia raccontata a partire dal 2016. Cancellata da HBO due anni fa, la Serie TV creata da Jonathan Nolan e Lisa Joy ha lasciato i fan con l'amaro in bocca, una sensazione condivisa ampiamente anche dalla sua star. Evan Rachel Wood, in una recente intervista, ha rivelato che gli ideatori della serie tv non hanno voluto condividere con lei il finale di Westworld. E, stando alle parole dell'attrice, per un motivo valido.

Westworld: Gli ideatori non hanno voluto raccontare a Evan Rachel Wood come finisce la serie

Il mondo delle serie tv ha insegnato al suo pubblico di sperare sempre in un miracolo. Al momento Westworld non ha ricevuto un simile trattamento, ma potrebbe sempre esserci un'opportunità ed è quanto suggerito da Evan Rachel Wood, che per quattro stagioni è stata la protagonista della serie di HBO. In Westword interpreta Dolores Abernathy, e ha ammesso di non conoscere come la sua storia finisce perché Nolan e Joy hanno preferito non condividere le loro idee. Il drama sci-fi non ha potuto concludere la sua corsa, nonostante gli ideatori avessero già pianificato una quinta e ultima stagione. Ai microfoni di The Hollywood Reporter, Evan Rachel Wood ha ammesso che quel mistero la tormenta ancora di notte, rubandole il sonno.

[La cancellazione] è stata devastante in molti modi perché, prima di tutto, non ci hanno mai detto dove andrà lo show. Ci è sempre stato detto: "Sappiamo come finisce", quando abbiamo iniziato. Ma non l'avevano preparato su carta mentre andavamo avanti con le stagioni. Avevano un'idea ed eravamo tutti in attesa di scoprire quale sarebbe stata la conclusione, cosa significava tutto questo. Ho chiesto agli ideatori dopo la cancellazione: "Potete dirmi per favore come volevate finirla?". Ma non hanno voluto dirmelo. Penso sia perché, non so, forse in qualche modo, non so come, riusciremo a finirlo, ma non si è detto ancora nulla a riguardo. È qualcosa che mi tormenta ancora di notte.

La storia, ispirata all'omonimo romanzo di Michael Crichton, è ambientata all'interno di un parco a tema Selvaggio West d'impronta futuristica. Dolores, il personaggio della Wood, è l'ospite più longeva ma scopre che la sua vita è basata su una menzogna. In conclusione, l'attrice ha confessato il suo disappunto per la cancellazione di Westworld:

Dopo aver costruito un arco narrativo e aver lavorato su un personaggio per quasi 10 anni, non aver ottenuto una ricompensa alla fine per capire il significato di tutto questo penso sia semplicemente terribile, sia per noi che per il pubblico.