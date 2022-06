Westworld 4: Il trailer ufficiale della quarta stagione è un enigma, ma ci piace lo stesso

News Serie TV

La serie di fantascienza tornerà su Sky e in streaming su NOW il 27 giugno in versione originale e il 4 luglio in versione doppiata.

Westworld non tradisce se stessa e, nonostante i due minuti e mezzo di anteprima appena diffusa da HBO, non rivela molto di ciò che vedremo nella quarta stagione. Guardate qui sotto il trailer ufficiale della quarta stagione in originale, in attesa di vederlo anche in italiano. Vi ricordiamo che l'acclamato drama sci-fi tornerà negli Stati Uniti il 26 giugno e su Sky e in streaming su NOW, in versione originale sottotitolata, già il giorno successivo il 27 giugno, mentre in versione doppiata dal 4 luglio.





Westworld 4: Il trailer introduce il nuovo personaggio di Evan Rachel Wood

La nuova clip inizia con la voce fuori campo di Evan Rachel Wood. "Questa è la storia di una ragazza. Ogni giorno si sveglia e vede sempre di più. Nessun altro può farlo. Ma c'è qualcosa di sbagliato nel mondo... ed è colpa sua", dice. Ma dal momento che Dolores è morta la scorsa stagione, la voce che sentiamo è di un altro personaggio: Christina, una scrittrice. Ce l'aveva presentata qualche settimana fa la co-showrunner Lisa Joy non svelando però altri dettagli su di lei.

Le scene che si susseguono nel trailer dopo non sono molto chiare: vediamo L'Uomo in nero che viene collegato a una specie di macchina; Maeve con fare misterioso in un abito da cocktail. Caleb che vaga per molti posti con aria un po' turbata; Bernard che mostra il simbolo del labirinto già noto ai fan. E poi ci sono esplosioni, ferite, una misteriosa diga e molte mosche che tormentano il personaggio di Aaron Paul (Caleb). Nonostante la confusione generata dalla clip, sembra proprio che Westworld mantenga intatta quell'aura di mistero, sgomento ed eleganza che ci piace tanto e che non vediamo l'ora di ritrovare nella nuova stagione.

Westworld 4: La trama e le altre anticipazioni

Come sempre, non sappiamo quasi nulla sulla trama della nuova stagione di Westworld. La co-showrunner Lisa Joy lo scorso anno aveva anticipato soltanto: "Vedrete nuovi mondi che penso siano davvero divertenti” aggiungendo che se dovesse descrivere la stagione con una parola userebbe inversion, che potremmo tradurre rovesciamento. Sappiamo, inoltre, che nei nuovi episodi tornerà James Marsden, attore che nelle prime due stagioni aveva interpretato il pistolero Teddy Flood, e che ci sarà anche il premio Oscar Ariana DeBose in un ruolo ancora segretissimo.