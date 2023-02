Welcome to Derry: La serie prequel di IT ordinata ufficialmente a HBO Max

News Serie TV

Una parte degli episodi sarà diretta da Andy Muschietti, lo stesso dei film IT e IT: Capitolo 2.

È ufficiale: Pennywise, il terrificante clown al centro del romanzo di successo di Stephen King IT e dell'omonimo film in due parti diretto da Andy Muschietti, sta arrivando sul piccolo schermo. Il servizio streaming statunitense HBO Max ha ordinato Welcome to Derry, serie horror ambientata nell'universo del celebre racconto di King, diretta in parte dello stesso Muschietti e da lui prodotta a livello esecutivo con la sorella Barbara Muschietti e lo sceneggiatore Jason Fuchs (Wonder Woman).

La trama di Welcome to Derry

Welcome to Derry (titolo provvisorio) espande la visione resa viva da Andy Muschietti nei film IT e IT: Capitolo 2. Ambientata negli anni '60, la serie esplora le origini della maledizione che perseguiterà la piccola città di Derry, nel Maine, nei successivi 27 anni, così come la storia delle origini del clown Pennywise, conducendo agli eventi del primo film.

"Da ragazzi, abbiamo letto a turno i capitoli di IT di Stephen Kin finché il grosso tascabile non è andato in pezzi", hanno commentato Andy e Barbara Muschietti in un comunicato. "IT è una storia epica che contiene una moltitudine di cose, ben oltre quello che avremmo potuto esplorare nei nostri film. Non vediamo l'ora di condividere la profondità del romanzo di Steve, in tutta la sua anima, il suo umorismo, la sua umanità e il suo orrore".

King ha aggiunto: "Sono entusiasta che la storia di Derry, la città più infestata del Maine, continui e sono contento che Andy Muschietti supervisionerà gli spaventosi festeggiamenti, insieme a un gruppo che include la sua talentosa sorella, Barbara. Palloncini rossi in ogni dove!".