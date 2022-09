Welcome to Chippendales: Il primo trailer della miniserie sugli spogliarellisti più famosi d'America

News Serie TV

Attesa anche in Italia prossimamente su Disney+, la nuova serie segue Kumail Nanjiani nei panni del creatore dei celebri spettacoli di striptease maschili.

Spirito imprenditoriale, un tocco di crimine e naturalmente papillon e colletti bianchi. E lo show può cominciare. Il servizio di video in streaming Hulu ha diffuso il primo trailer e svelato la data di uscita negli USA di Welcome to Chippendales, la miniserie che racconta la storia di Somen "Steve" Banerjee (interpretato da Kumail Nanjiani, Obi-Wan Kenobi), l'imprenditore indiano-americano che ha fondato i Chippendales, i famosi spogliarellisti che sono partiti da Los Angeles nel 1979 e hanno conquistato il mondo con i loro spettacoli audaci. La serie di 8 episodi debutterà negli Stati Uniti il 22 novembre, mentre in Italia è attesa prossimamente in streaming su Disney+.

La trama di Welcome to Chippendales

Scritta da Robert Siegel (già creatore di Pam & Tommy) con Rajiv Joseph e Mehar Sethi, Welcome to Chippendales (precedentemente nota con il titolo provvisorio di Immigrant) racconterà la folle origine degli show di striptease maschili diventati un vero fenomeno culturale negli Stati Uniti. Tutto nacque da un'idea di Steve Banerjee, un immigrato indiano che nel 1979 decise di creare questi spettacoli per attirare l'attenzione su un bar, vicino al fallimento, a Los Angeles. Una storia descritta come "folle, oscuramente comica e intrisa di criminalità".

Il cast

Il cast davvero notevole include anche Murray Bartlett, fresco vincitore dell'Emmy per The White Lotus, Annaleigh Ashford (B Positive), Juliette Lewis (Yellowjackets), Andrew Rannells (Girls5eva), Dan Stevens (Downton Abbey), Quentin Plair (Roswell: New Mexico), Robin de Jesús (Law & Order: Unità vittime speciali) e Nicola Peltz (Bates Motel).

Il trailer ci mostra subito Bartlett nei panni del produttore e coreografo dei Chippendales Nick De Noia, un affascinante uomo di spettacolo certo di avere il dono dell'intrattenimento. Fu lui a trasformare gli show dei Chippendales da squallidi e poco conosciuti a vero e proprio fenomeno culturale, ma fu anche un uomo dalle molte passioni, in primis droghe, donne, uomini e il mondo dello spettacolo. Senza anticiparvi troppo, possiamo dire che fu proprio lui, rivale di Banerjee, a cadere sotto il penso della sua stessa ambizione e dei suoi vizi.

