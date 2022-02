WeCrashed: Jared Leto e Anne Hathaway coppia da miliardi di dollari nel trailer italiano della miniserie

News Serie TV

Il drama che racconterà l'ascesa e il declino della startup WeWork debutterà su Apple TV+ il 18 marzo.

Una storia d'amore da 47 miliardi di dollari. O solo la parabola di un successo tanto facile quanto fragile? Jared Leto e Anne Hathaway interpretano i dirigenti della startup WeWork in WeCrashed, una nuova miniserie di Apple TV+ in arrivo il prossimo 18 marzo con i primi tre episodi, seguiti da un nuovo episodio settimanale ogni venerdì fino al 22 aprile. Guardateli qui sotto nel trailer ufficiale italiano mentre costruiscono un impero solo per poi trovarsi sull'orlo di un precipizio.





La trama di WeCrashed

Creata da Lee Eisenberg e Drew Crevello e basata sul podcast di successo di Wondery WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork, WeCrashed ripercorre l'ascesa fulminea di WeWork, la società fornitrice di spazi di lavoro condivisi tra le più quotate al mondo, e la caduta in disgrazia del suo carismatico amministratore delegato, Adam Neumann (Leto). Pensato come un rivoluzionario unico spazio di co-working, WeWork è cresciuto esponenzialmente fino diventare in meno di un decennio un marchio globale del valore di 47 miliardi di dollari. Poi, in meno di un anno, il suo valore è crollato. Cos'è successo? La serie ripercorrerà l'intera storia soffermandosi sulla storia d'amore e sul rapporto tra Neumann (un personaggio assai particolare, con manie di grandezza) e sua moglie, Rebekah (Hathaway), travolta anch'essa dalle accuse in qualità di dirigente di WeWork.

Il cast e il resto del team creativo

Completano il cast di WeCrashed Kyle Marvin (The Climb) nel ruolo del co-fondatore Miguel McKelvey, OT Fagbenle (The Handmaid's Tale) nel ruolo dell'investitore Cameron Lautner e America Ferrera (Superstore) in quello dell'imprenditrice Elishia Kennedy. Lee Eisenberg e Drew Crevello, oltre a essere creatori, sono anche co-sceneggiatori, produttori esecutivi e co-showrunner. La serie è diretta da John Requa e Glenn Ficarra (This is Us, Crazy Stupid Love) che sono produttori esecutivi insieme a Charlie Gogolak, Anne Hathaway e Natalie Sandy. Anche Jared Leto ed Emma Ludbrook sono produttori esecutivi per conto della loro società di produzione Paradox, mentre Hernan Lopez, Marshall Lewy e Aaron Hart sono i produttore esecutivi di Wondery.

Qui sotto vedete anche il poster ufficiale di WeCrashed diffuso da Apple TV+.